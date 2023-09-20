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20 сентября, 06:00

Возвращение нулевых: Названы самые модные тренды сезона осень-зима 2023/24

Объявленные модной изюминкой нового сезона белые колготки — это не единственный осенний тренд. LIFE поговорил с экспертом в мире моды и узнал, какие ещё решения высоко ценятся модным сообществом.

Мы уже привыкли, что каждый модный сезон нас удивляет и немного шокирует — осень-зима 2023/24 не стала исключением. По словам доцента кафедры дизайна и народных художественных ремёсел, этот модный сезон — своеобразная реплика эпохи нулевых, мейнстримом которой можно смело считать женственность, романтичность и сексуальность одновременно.

Эксперт отмечает, что цветовая палитра нового осеннего сезона весьма разнообразна: от сдержанного бежевого до энергичного бордо. Но один цвет особо привлекает дизайнеров — красный.

Он присутствует везде и во всём: тотал-луки, отдельные элементы в костюме, аксессуары. Можно сказать, что сегодня красный цвет стал для дизайнеров "новым чёрным".

Наталья Бахлова

доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел Государственного университета просвещения

<p>Он присутствует везде и во всём: тотал-луки, отдельные элементы в костюме, аксессуары. Можно сказать, что сегодня красный цвет стал для дизайнеров "новым чёрным".</p>
<p>Он присутствует везде и во всём: тотал-луки, отдельные элементы в костюме, аксессуары. Можно сказать, что сегодня красный цвет стал для дизайнеров "новым чёрным".</p>
Названы главные тренды сезона осень-зима 2023/24: что носить в сентябре. Фото © Shutterstock

Названы главные тренды сезона осень-зима 2023/24: что носить в сентябре. Фото © Shutterstock

Цвета много, но аутфиты модниц остаются монохромными, как говорит Наталья Бахлова. В качестве примера можно предложить костюмы-тройки, включающие широкие брюки, строгий пиджак и прозрачный бадлон, то есть водолазку. Всё это требуется примерять в одном цветовом оттенке, но свободно можно экспериментировать с сочетанием различных фактур материалов.

И прежде всего это сочетание прозрачных тканей с остальными фактурами, современная мода требует смелых решений! "Голые" платья с жакетом пиджачного мужского типа можно назвать основным хитом сезона.

Наталья Бахлова

доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел Государственного университета просвещения

<p>И прежде всего это сочетание прозрачных тканей с остальными фактурами, современная мода требует смелых решений! "Голые" платья с жакетом пиджачного мужского типа можно назвать основным хитом сезона.</p>
<p>И прежде всего это сочетание прозрачных тканей с остальными фактурами, современная мода требует смелых решений! "Голые" платья с жакетом пиджачного мужского типа можно назвать основным хитом сезона.</p>

Но и жакет сегодня немного другой. Объём остаётся, но возвращается акцент на талии. "Силуэт "песочные часы" сегодня так же популярен, как и во времена Кристиана Диора", подчёркивает эксперт. Пышные юбки или с баской завершают самый женственный силуэт всех времён и народов. Но надо быть объективным, предостерегает Наталья Бахлова, оверсайз всё ещё уверенно конкурирует с приталенным силуэтом. Поэтому не торопитесь выбрасывать из своего гардероба модели на несколько размеров больше.

На контрасте с прозрачными тканями работает и кожа. Ассортимент вещей из неё огромен — это не только плащи, пиджаки, брюки и юбки, но и лёгкие блузы с рюшами и оборками.

Наталья Бахлова

доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел Государственного университета просвещения

<p>На контрасте с прозрачными тканями работает и кожа. Ассортимент вещей из неё огромен — это не только плащи, пиджаки, брюки и юбки, но и лёгкие блузы с рюшами и оборками.</p>
<p>На контрасте с прозрачными тканями работает и кожа. Ассортимент вещей из неё огромен — это не только плащи, пиджаки, брюки и юбки, но и лёгкие блузы с рюшами и оборками.</p>
Как модно и стильно одеваться в сезоне осень-зима 2023/24: перечислены главные тренды. Фото © Getty Images

Как модно и стильно одеваться в сезоне осень-зима 2023/24: перечислены главные тренды. Фото © Getty Images

"Пришло время вспомнить о цветных колготках", говорит доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел. Они могут быть разные: кружевные, полупрозрачные и даже в сетку, но, самое главное, яркие. К тому же колготки теперь сочетаются с босоножками!

Нулевые в современной моде читаются также в безумной любви к дениму, которого может быть только больше! На пике популярности остаются модели из состаренного джинсового материала и ретрофасонов.

Наталья Бахлова

доцент кафедры дизайна и народных художественных ремёсел Государственного университета просвещения

<p>Нулевые в современной моде читаются также в безумной любви к дениму, которого может быть только больше! На пике популярности остаются модели из состаренного джинсового материала и ретрофасонов.</p>
<p>Нулевые в современной моде читаются также в безумной любви к дениму, которого может быть только больше! На пике популярности остаются модели из состаренного джинсового материала и ретрофасонов.</p>

И ещё один элемент нулевых — низкая посадка. "Единственная рекомендация: чтобы не скатиться в вульгарный образ, верх костюма следует подбирать строгий и лаконичный", подчёркивает эксперт. И в качестве приятного бонуса всем модникам Наталья Бахлова говорит, что длина изделия в сезоне осень-зима 2023/24 может быть любой. Ведь подиумы мира так и не пришли к единому мнению.

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Обложка ©

Freepik / lookstudio

Ольга Годуненко
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