Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан прекратить обстрелы НКР
Ереван потребовал от ЕСПЧ немедленного вмешательства в боевые действия на территории Нагорного Карабаха с целью прекращения обстрелов населённых пунктов со стороны Азербайджана. Об этом сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.
В заявлении говорится, что вооружённая агрессия ведёт к необратимым потерям прав гражданского населения. Европейский суд по правам человека должен применить временную меру, обязав Баку остановить атаки на мирное население, считают в республике.
Несколькими часами ранее Европарламент потребовал от Совета ЕС ввести санкции в отношении представителей Азербайджана, виновных в эскалации ситуации. Также депутаты ЕП призвали страну сесть за стол переговоров с НКР и заверили, что Запад поддержит мирный процесс.
Напомним, волнения происходят в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Регион в XX веке уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее серьёзное обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда конфликт удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе. Азербайджан согласился прекратить обстрелы лишь после полной сдачи находящихся в регионе армянских войск. Ереван продолжает отвергать все обвинения и настаивать на том, что в НКР нет военнослужащих страны.
ТАСС / Siranush Sargsyan