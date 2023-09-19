Армения обратилась в ЕСПЧ с просьбой обязать Азербайджан прекратить обстрелы НКР

Ереван потребовал от ЕСПЧ немедленного вмешательства в боевые действия на территории Нагорного Карабаха с целью прекращения обстрелов населённых пунктов со стороны Азербайджана. Об этом сообщил офис представителя Армении по международным правовым вопросам.

В заявлении говорится, что вооружённая агрессия ведёт к необратимым потерям прав гражданского населения. Европейский суд по правам человека должен применить временную меру, обязав Баку остановить атаки на мирное население, считают в республике.