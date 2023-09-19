ЕП призвал Совет ЕС ввести санкции против Баку из-за событий в Карабахе

Депутаты Европарламента (ЕП) осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и потребовали от Совета Евросоюза ввести санкции в отношении виновных лиц. Об этом сообщается в опубликованном заявлении ЕП.

"В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана", — указано в тексте.

Там отмечается, что конфликт может иметь необратимые последствия для мирного населения Нагорного Карабаха. Европарламент также требует от Азербайджана насильственно не выселять жителей региона, прикрываясь военной эскалацией. Единственным выходом из ситуации видятся переговоры Баку и Степанакерта, а Запад всегда поддержит мирный процесс, подчеркнули в ЕП.