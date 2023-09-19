ЕП призвал Совет ЕС ввести санкции против Баку из-за событий в Карабахе
Депутаты Европарламента (ЕП) осудили действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и потребовали от Совета Евросоюза ввести санкции в отношении виновных лиц. Об этом сообщается в опубликованном заявлении ЕП.
"В отсутствие немедленного прекращения продолжающегося нападения мы призываем Совет ЕС фундаментально пересмотреть отношения с Азербайджаном и рассмотреть вопрос о введении санкций против ответственных властей Азербайджана", — указано в тексте.
Там отмечается, что конфликт может иметь необратимые последствия для мирного населения Нагорного Карабаха. Европарламент также требует от Азербайджана насильственно не выселять жителей региона, прикрываясь военной эскалацией. Единственным выходом из ситуации видятся переговоры Баку и Степанакерта, а Запад всегда поддержит мирный процесс, подчеркнули в ЕП.
"Призываем президента Азербайджана принять недавние призывы премьер-министра Армении к возобновлению переговоров на высшем уровне", — резюмируется в заявлении.
Напомним, Нагорный Карабах уже пережил три волны межэтнических столкновений и две войны. Последнее обострение в 2020 году удалось погасить при посредничестве президента РФ Владимира Путина. 19 сентября 2023 года Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат, хотя ранее премьер-министр страны Никол Пашинян признал Нагорно-Карабахскую область частью Азербайджана. Ереван отверг обвинения в размещении вооружения и заявил, что Баку втягивает республику в полномасштабную войну. Кремль призывает страны остановить огонь, называя приоритетом жизни мирных граждан. Жертвы обстрелов уже есть с обеих сторон.
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