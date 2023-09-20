В России закрепили полосу радиочастот для управления беспилотниками
Правительство России закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщили в пресс-службе ведомства. В этих целях распределена отдельная полоса радиочастот — 5030–5091 МГц.
Решение направлено на обеспечение пользователей БПЛА радиочастотным ресурсом, оно особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.
В секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова уточнили, что в рамках реализации нацпроекта по развитию беспилотной авиации планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников, необходимой для использования таких летательных аппаратов в одном воздушном пространстве с пилотируемыми судами.
Лайф писал, что в российских колледжах начнут готовить операторов беспилотников. Минпросвещения уже утвердило перечень из 250 востребованных профессий. Тем временем РФ только в этом году нуждается как минимум в ста тысячах операторов дронов. А с начала 2024 года в нашей стране начнёт работать национальный проект по развитию беспилотных авиасистем.
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