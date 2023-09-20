В России закрепили полосу радиочастот для управления беспилотниками

Правительство России закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщили в пресс-службе ведомства. В этих целях распределена отдельная полоса радиочастот — 5030–5091 МГц.

Решение направлено на обеспечение пользователей БПЛА радиочастотным ресурсом, оно особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.