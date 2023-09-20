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20 сентября, 10:34

Пожар произошёл в доме на юго-западе Москвы, жильцы просят о помощи

Пожар произошёл в жилом доме в районе Коньково на юго-западе Москвы. По данным телеканала "360", мужчина, который находится в квартире, молит о помощи. Он кричит, что задыхается.

Возгорание произошло на девятом этаже жилого дома. Его причина и площадь неизвестны. На месте работают пожарные.

"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

"Грохнуло чего-то, ну": Живущая в разрушенном доме в Балашихе бабушка проспала взрыв

А ранее сегодня утром в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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