Пожар произошёл в доме на юго-западе Москвы, жильцы просят о помощи
Пожар произошёл в жилом доме в районе Коньково на юго-западе Москвы. По данным телеканала "360", мужчина, который находится в квартире, молит о помощи. Он кричит, что задыхается.
Возгорание произошло на девятом этаже жилого дома. Его причина и площадь неизвестны. На месте работают пожарные.
А ранее сегодня утром в девятиэтажном доме в подмосковной Балашихе прогремел взрыв газа. Трое жильцов погибли. Женщина и малыш остаются под завалами. В момент, когда их пытались вытащить, на спасателей рухнула плита, в результате погибли два сотрудника МЧС. Таким образом, общее число жертв трагедии уже достигло пяти.
ТАСС / Сергей Бобылев