Украинской армии передали вертолёт беглого олигарха Жеваго

Вертолёт бежавшего с Украины олигарха Константина Жеваго, который был арестован в марте, передан на нужды ВСУ. Судя по видео Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной, речь идёт о лёгком многоцелевом Agusta AW109 Power итальянского производства.

"Арестованный благодаря ГБР вертолёт экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ", — сказано в сообщении.

Вертолёт был оформлен на одно из принадлежащих бывшему парламентарию юридических лиц и использовался Жеваго в личных целях во время пребывания на Украине. Предпринимателя на родине обвиняют в финансировании ОПГ, присвоении чужого имущества с использованием служебных полномочий и отмывании денег по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК. В декабре 2022-го Жеваго задержали в Куршевеле по запросу Киева, но французский суд отказал в выдаче бизнесмена. В январе 2023 года он вышел на свободу под залог €1 млн.