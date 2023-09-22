5 красных флагов, на которые мужчины должны обращать внимание, чтобы не нарваться на безумную бабу

Если вы ищете серьёзные отношения, то существует несколько красных флагов, на которые стоит обратить внимание ещё до начала отношений, чтобы избежать неприятных сюрпризов потом. Расскажем о пяти знаках, которые укажут, что с понравившейся мадам лучше не связываться.

1. Она постоянно негативит

Как понять, что девушка любит поскандалить? Фото © Shutterstock

Когда на первой же встрече девушка постоянно ноет и критикует всё и вся, то более явного тревожного звоночка и придумать невозможно. Если она постоянно жалуется на свою судьбу и винит в этом всех, но не себя, то это может говорить о её неустойчивом эмоциональном состоянии и, мягко говоря, негативном мировоззрении. Конечно, у каждого может случиться неудачный день, но если партнёрша не может контролировать своё настроение с едва знакомым человеком на первой встрече, то только представьте, каким будет ваше общение по прошествии пары месяцев и лет.

2. Она не уважает ваши границы

Важно обращать внимание, как женщина относится к вашим границам и личному пространству на первом свидании. Если она сразу начинает задавать вопросы интимного характера (сколько зарабатываете или в какой семье выросли), то это не слишком хорошо. Женщина привыкла так вести себя, поэтому будьте готовы к постоянному вторжению в ваше личное пространство в отношениях. Нужна ли вам девушка или жена, которая плевать хотела на ваши личные границы?

3. Она неадекватно реагирует на пустяки

Как не связаться с проблемной девушкой: 5 лайфхаков, чтобы вычислить психопатку. Фото © Shutterstock

На первом свидании обратите внимание на реакцию женщины в обычных ситуациях. Визги и крики по поводу и без… Таким девушкам нужны спутники такого же особенного склада ума: только они смогут выдержать напор эмоций. Если она не способна адекватно реагировать на обычные ситуации, то, поверьте, вы не захотите быть рядом с такой персоной во время стрессовых моментов. Проблемы в отношениях — лишь вопрос времени.

4. Она признаётся в любви на первом свидании

Если на первой встрече мадам уже начала говорить, как сильно в вас влюбилась, то собирайте вещи и уходите подобру-поздорову. Девушка либо эмоционально нестабильна, либо склонна к эмоциональным манипуляциям. Ни один из этих вариантов в долгосрочной перспективе вам не понравится.

5. Она всегда права

Как на первом свидании понять, что девушка проблемная: 5 лайфхаков для мужчин. Фото © Shutterstock

Ещё один красный флаг: если девушка не в состоянии понять и принять точку зрения, которая отличается от её. Это может быть признаком эгоцентризма и нежелания работать в команде. Взаимное уважение и открытость к различным идеям и мнениям являются важными аспектами здоровых отношений. Постоянное претендование на абсолютную правоту точно будет создавать напряжение и конфликты в будущих отношениях. Так что обращайте внимание на способность девушки слушать и уважать другое мнение.