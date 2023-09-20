В Польше согласились на переговоры с Украиной по поставкам продуктов
Минсельхоз Польши заявил о готовности к диалогу с Киевом по поставкам продуктов
Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус заявил в интервью агентству РАР, что Варшава готова к проведению переговоров с Украиной относительно поставок продовольствия.
"Мы открыты для того, чтобы найти решение, которое защитит польский рынок, защитит польских фермеров и поможет Украине", — сказал Телус.
Ранее Незалежная направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Венгрии, Польши и Словакии, так как эти страны вышли из "зерновой" платформы Еврокомиссии и отказались отменить эмбарго на ввоз украинского продовольствия. В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что страна может расширить список запрещённых украинских товаров, если Киев не сменит риторику.
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