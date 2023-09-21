Суд над сыном Байдена перенесли на октябрь

Суд Делавэра перенёс слушание по делу сына действующего президента США Хантера Байдена. Изначально заседание было назначено на 26 сентября, однако теперь его отодвинули на 3 октября, сообщили в Reuters.

По информации агентства, такое решение блюстители закона приняли по просьбе адвокатов Байдена-младшего, обвиняемого в незаконном владении огнестрельным оружием. На попытку сына президента добиться участия в слушании в онлайн-формате окружной судья Мэриэллен Норейка ответила отказом, добавили в издании.

По совокупности предъявленных обвинений Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы. Такой срок скандально известный бизнесмен может получить из-за приобретения револьвера на фоне употребления наркотиков. В то же время Белый дом отказался вызволять предпринимателя из оков правосудия.