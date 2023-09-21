В Баку опровергли наступление азербайджанской армии в направлении Степанакерта
В Минобороны Азербайджана опровергли сообщения о нападении армии на Степанакерт
В Министерстве обороны Азербайджана опровергли данные о том, что в четверг, 21 сентября, азербайджанская армия пошла в наступление в направлении Степанакерта. Там указали, что эти сведения распространяют некоторые армянские аккаунты в соцсетях с целью дезинформации.
"Мы категорически опровергаем эту распространяемую информацию", — сказано в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
Напомним, что 19 сентября Баку обвинил Ереван в размещении военной техники и солдат в Карабахе, объявив о начале "антитеррористических мероприятий" в регионе. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян признал Карабах частью Азербайджана. А 20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана договорились о прекращении огня на условиях Баку.
Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Только за XX век регион пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий. Ситуация снова накалилась в последнее время, стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.
ТАСС / Александр Рюмин