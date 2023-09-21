В Баку опровергли наступление азербайджанской армии в направлении Степанакерта

В Министерстве обороны Азербайджана опровергли данные о том, что в четверг, 21 сентября, азербайджанская армия пошла в наступление в направлении Степанакерта. Там указали, что эти сведения распространяют некоторые армянские аккаунты в соцсетях с целью дезинформации.

Нагорный Карабах исторически является одной из главных горячих точек на карте мира. Только за XX век регион пережил три волны кровавых межэтнических столкновений и две полномасштабные войны. Последнее обострение произошло в сентябре 2020 года. Тогда Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали заявление о прекращении боевых действий. Ситуация снова накалилась в последнее время, стороны начали обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.