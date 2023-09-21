"Очень скучно": Эксперт высмеял выступление Шольца перед пустым залом в ООН
Эксперт Камкин: Выступление Шольца на ГА ООН оказалось очень скучным
Выступление немецкого канцлера Олафа Шольца перед полупустым залом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке лишний раз подтверждает, что большинство стран попросту потеряли интерес к Германии из-за её прислужничества американцам. Такое мнение выразил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Эксперт отметил, что мировым политикам становится очевидна несамостоятельность Берлина на международной арене в контексте отношений с Вашингтоном. Многими странами, включая Россию, ФРГ сегодня воспринимается как не полностью суверенное государство. Кроме того, сам по себе Шольц, как подчеркнул Камкин, неинтересен в принципе.
"Он абсолютно не умеет выступать, у него скучные фигуры речи, и слушать его очень скучно. Шольц действительно не сказал ничего нового. Так что в плане элемента интриги и драматургии он явно проигрывал даже тому же Зеленскому", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
К слову, насмешками обернулось и выступление на полях Генассамблеи Владимира Зеленского. Американские конгрессмены подшутили над ним из-за неподходящей одежды, а депутаты Госдумы уличили его в нежелании говорить правду о провалах ВСУ.
ТАСС / photothek / IMAGO / Thomas Trutschel