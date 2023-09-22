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22 сентября, 06:30

10 вещей былых времён, которые намного интереснее чего угодно современного

Далеко не всегда новое — что-то хорошее. Собрали 10 фото старых вещей, которые легко удивят вас в десятки раз сильнее, чем любые современные аналоги.

"А самое интересное — она прекрасно работает!" dryerfresh.

Фото © Reddit / dryerfresh

Фото © Reddit / dryerfresh

"Урвала вчера это платье. Слишком великолепное, чтобы не поделиться с миром", — Raven0108.

Фото © Reddit / Raven0108

Фото © Reddit / Raven0108

"Этот рабочий стол!" sagdaelkwary.

Фото © Reddit / sagdaelkwary

Фото © Reddit / sagdaelkwary

"У кого-нибудь есть информация об этом великолепном бильярдном столе?!" пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Нашёл этот набор кресел Giovanni Travasa Eva 1960-х годов и перевёз в Портленд. Больше я нигде таких не видел. Заплатил за них 500 баксов и теперь боюсь на них сесть!" Lourdez01.

Фото © Reddit / Lourdez01

Фото © Reddit / Lourdez01

"Синтезатор из 1960-х годов!" Jazz-Yo-Azz.

Фото © Reddit / Jazz-Yo-Azz

Фото © Reddit / Jazz-Yo-Azz

"Собрала по комиссионкам свой идеальный рабочий стол", — taylormelody.

Фото © Reddit / taylormelody

Фото © Reddit / taylormelody

"Проехали пять часов, чтобы забрать этот красивый ярко-розовый и хромированный стол и стулья 1950-х годов себе", — CampingWithCats.

Фото © Reddit / CampingWithCats

Фото © Reddit / CampingWithCats

"Моя жена нашла этот кофейник в комиссионном магазине. И да, его греет свечка!" spikeeee.

Фото © Reddit / spikeeee

Фото © Reddit / spikeeee

"Винтажное радио, которое я сегодня купила. Идеально смотрится с фигуркой лошадки, которую я тоже нашла на барахолке", — Andongis.

Фото © Reddit / Andongis

Фото © Reddit / Andongis

Ждут сплошные разочарования или безграничное счастье: о чём может рассказать номер вашего дома

Ждут сплошные разочарования или безграничное счастье: о чём может рассказать номер вашего дома

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Пользователь Reddit / taylormelody

Сергей Трофимов
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