Дерматолог раскрыла, как горячая вода убивает вашу кожу

Неправильно подобранная косметика или вредные привычки очень быстро отразятся на вашей коже. При этом даже самые, казалось бы, неважные моменты могут стоить вам красоты. О них Лайфу рассказала врач – косметолог-дерматолог-миколог "СМ-Косметологии" Мария Аветисова.

Привычки, которые ухудшают состояние кожи:

Регулярное умывание горячей водой нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к сухости и повышению чувствительности кожи.

нарушает гидролипидную мантию кожи, что приводит к сухости и повышению чувствительности кожи. Неправильно подобранное средство для умывания. Содержание агрессивных, жёстких ПАВ приводит к сухости и раздражению. В составе хорошего средства для очищения содержится комбинация ПАВ: мягкие уменьшают раздражающее действие жёстких. Если в середине состава есть SLS, оно не будет таким агрессивным.

Отсутствие увлажняющего крема. Даже при использовании хорошего очищающего средства на кожу вторым этапом обязательно должны наноситься крем или сыворотка. Их нужно подобрать по типу кожи, чтобы вы получили максимум пользы и избежали нежелательных последствий. Помочь с выбором может косметолог.

Даже при использовании хорошего очищающего средства на кожу вторым этапом обязательно должны наноситься крем или сыворотка. Их нужно подобрать по типу кожи, чтобы вы получили максимум пользы и избежали нежелательных последствий. Помочь с выбором может косметолог. Сон с макияжем. Косметика, выделение кожного сала, накопленная за день грязь забивают поры, способствуют разрушению коллагена в коже и замедляют её регенерацию.

Злоупотребление пилингом. Пилинг действительно улучшает состояние кожи, делая её сияющей и гладкой. Но если такие процедуры проводить слишком часто, результатом станет повреждение защитного барьера кожи, что снижает её устойчивость к негативным внешним факторам, способствует ускоренному старению, приводит к потере влаги в клетках, снижению тонуса и формированию морщин.

Отсутствие SPF-защиты. Солнцезащитные средства — это лучший вариант, чтобы получить от солнца пользу и нивелировать отрицательный эффект от УФ-лучей. Средства с SPF отражают солнечные лучи и блокируют их негативное воздействие, сводя к минимуму риск ожогов, рака кожи и преждевременных признаков старения, таких как тусклый и неоднородный цвет, пигментация, сосудистые поражения кожи (купероз, сосудистые звёздочки), поверхностные и глубокие морщины, снижение тонуса и тургора кожи. При этом лицо и открытые части тела требуют защиты круглый год.

Солярий. Солярий ничем не безопаснее солнца. В нём кожа подвергается воздействию нескольких типов ультрафиолетовых лучей, происходит разрушение коллагена, эластина, что приводит к фотостарению кожи. У любителей искусственного загара намного раньше появляются морщины и пигментные пятна, кожа теряет упругость, становится сухой и тусклой.

Также Аветисова советует обратить внимание на образ жизни, поскольку злоупотребление сахаром, фастфудом, алкоголем, курение, недостаток сна, отсутствие физических нагрузок, несоблюдение питьевого режима неблагоприятно влияют на состояние кожных покровов. Не стоит забывать, что кожа — зеркало, отражающее общее состояние организма.