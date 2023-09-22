В Крыму фиксируют беспрецедентную кибератаку на провайдеров
В Крыму фиксируются перебои в работе интернета из-за беспрецедентной кибератаки на провайдеров. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
"Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ранее сегодня, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным МО РФ, в результате пропал без вести один военный и повреждено историческое здание штаба. Губернатор Михаил Развожаев рассказал, что инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди, которые находились на улице в момент атаки, тоже не пострадали. К настоящему моменту власти города объявили об отбое ракетной и авиационной опасности, но просьба не выезжать в центр остаётся в силе.
Shutterstock