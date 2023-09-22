В Крыму фиксируют беспрецедентную кибератаку на провайдеров

В Крыму фиксируются перебои в работе интернета из-за беспрецедентной кибератаки на провайдеров. Об этом сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

"Беспрецедентная кибератака на крымских интернет-провайдеров. Фиксируем перебои с интернетом на полуострове. Все службы работают над устранением угрозы", — написал он в телеграм-канале.