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23 сентября, 10:02

"Искренне преклоняюсь": Кириенко отметил героизм избиркомов на выборах в новых регионах

Кириенко поблагодарил избиркомы новых регионов за героизм на выборах

<p>Кириенко на церемонии вступления Сальдо в должность губернатора Херсонской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/SALDO_VGA/1219" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Сальдо</a></p>

Кириенко на церемонии вступления Сальдо в должность губернатора Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления Владимира Сальдо в должность губернатора Херсонской области поблагодарил сотрудников избиркомов новых регионов за героизм, проявленный в ходе прошедшего голосования. Состоявшиеся там выборы он назвал историческим событием.

"Искренне преклоняюсь перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий. Это в основном девушки, которым угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один участок на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг", — сказал Кириенко.

Он также обратил внимание на высокую явку избирателей на прошедших выборах депутатов областной думы Херсонской области. Как напомнил Кириенко, точно такой же интерес местные жители проявили и год назад на референдуме по воссоединению региона с Россией.

Матвиенко: Итоги выборов в новых регионах имеют высокий уровень легитимности

Матвиенко: Итоги выборов в новых регионах имеют высокий уровень легитимности

Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.

Наталья Исакова
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