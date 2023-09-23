"Искренне преклоняюсь": Кириенко отметил героизм избиркомов на выборах в новых регионах
Кириенко поблагодарил избиркомы новых регионов за героизм на выборах
Кириенко на церемонии вступления Сальдо в должность губернатора Херсонской области. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо
Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления Владимира Сальдо в должность губернатора Херсонской области поблагодарил сотрудников избиркомов новых регионов за героизм, проявленный в ходе прошедшего голосования. Состоявшиеся там выборы он назвал историческим событием.
"Искренне преклоняюсь перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий. Это в основном девушки, которым угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один участок на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг", — сказал Кириенко.
Он также обратил внимание на высокую явку избирателей на прошедших выборах депутатов областной думы Херсонской области. Как напомнил Кириенко, точно такой же интерес местные жители проявили и год назад на референдуме по воссоединению региона с Россией.
Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне.