"Искренне преклоняюсь": Кириенко отметил героизм избиркомов на выборах в новых регионах

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления Владимира Сальдо в должность губернатора Херсонской области поблагодарил сотрудников избиркомов новых регионов за героизм, проявленный в ходе прошедшего голосования. Состоявшиеся там выборы он назвал историческим событием.

"Искренне преклоняюсь перед сотрудниками участковых, территориальных, областной избирательных комиссий. Это в основном девушки, которым угрожали, по избирательным участкам стреляли, но ни один участок на территории Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свою работу, свой долг", — сказал Кириенко.