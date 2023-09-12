Матвиенко: Итоги выборов в новых регионах имеют высокой уровень легитимности
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нет никаких сомнений в легитимности результатов прошедших выборов в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Считаю, результаты голосования в четырёх новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, ещё раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор — быть частью Российской Федерации", — указала она в телеграм-канале.
Напомним, с 8 по 10 сентября во всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — не стали исключением, хоть голосование там и сопровождалось постоянными фейками со стороны украинских властей. Несмотря на все старания Киева, жители новых регионов России активно шли голосовать, а выборы, по признанию международных экспертов, прошли на самом высоком уровне. Политическая партия "Единая Россия" получила 74 мандата из 90 по итогам выборов в Народный совет ДНР.
ТАСС / Алексей Коновалов