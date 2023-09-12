Матвиенко: Итоги выборов в новых регионах имеют высокой уровень легитимности

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нет никаких сомнений в легитимности результатов прошедших выборов в новых российских регионах — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Считаю, результаты голосования в четырёх новых регионах имеют самый высокий уровень легитимности и, бесспорно, ещё раз подтверждают сделанный ими ранее исторический выбор — быть частью Российской Федерации", — указала она в телеграм-канале.