Власти Армении сделали из сына экс-президента рэмбо, обвинив его в избиении 4 спецназовцев

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон задержан по обвинению в избиении четырёх полицейских спецназовцев во время антиправительственного митинга в Ереване. Как сообщил адвокат Александр Кочубаев, при задержании его подзащитного, наоборот, жёстко избили сами же силовики. В подтверждение своих слов юрист опубликовал кадры задержания Кочаряна с прошедшей накануне акции.

Кадры жёсткого задержания сына экс-президента Армении на антиправительственном митинге в Ереване. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alexandr Kochubaev

"Это, конечно, юридический беспредел. Л. Кочарян подошёл к этому вопросу со смехом и призвал не сдаваться и продолжать борьбу. Видео, на котором Кочарян избивает "красные береты", выкладываю в комментарии. Прошу Следственный комитет разобраться и проконсультироваться у офтальмолога", — написал Кочубаев на своей странице в Facebook* и опубликовал кадры, разоблачающие силовиков.

Как отметил адвокат, решение о задержании Кочаряна уже обжаловано в суде. Самого мужчину госпитализировали в медцентр "Наири", где рассказали, что у него диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Напомним, что в Ереване начались массовые протесты ещё 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Митингующие обвиняют премьера Армении Никола Пашиняна в том, что его политика привела к новому обострению. Накануне активисты стали с шести утра перекрывать улицы в Ереване. Таким образом они намеревались заблокировать здание кабмина, чтобы сорвать заседание. При этом полиция уже задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна.