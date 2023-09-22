Полиция задержала более 80 участников акций протеста в Ереване
Более 80 участников акций неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна задержаны в Ереване с утра 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.
Обстановка на акции неповиновения 22 сентября в Ереване. Видео © Telegram / Armenia Today
"84 участника акций задержаны", — указывается в сообщении, которое приводит ТАСС.
Напомним, что в Ереване начались массовые протесты ещё 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Митингующие обвиняют премьера Армении Никола Пашиняна в том, что его политика привела к новому обострению. Накануне на акции протеста у здания правительства пострадало по меньшей мере 34 человека. А сегодня, 22 сентября, активисты стали с 06:30 утра перекрывать улицы в Ереване. Участники митингов, требующие отставки Пашиняна, намеревались заблокировать здание кабмина Армении, чтобы сорвать заседание. При этом полиция уже задержала лидера оппозиционного движения Андраника Теваняна.
ТАСС / Александр Патрин