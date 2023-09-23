Главой Луганской Народной Республики избран Леонид Пасечник

Парламент Луганской Народной Республики избрал Леонида Пасечника главой региона. Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.

"Принёс присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики. В первую очередь выражаю слова огромной благодарности президенту РФ Владимиру Путину, руководству партии "Единая Россия", жителям и депутатам Народного совета ЛНР за оказанное доверие и поддержку!" — написал Пасечник.





В числе первейших задач губернатора, в частности, повышение уровня жизни жителей региона, возрождение массового строительства жилья, развитие агропромышленного комплекса, а также создание перерабатывающих предприятий.