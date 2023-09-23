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23 сентября, 20:20

Главой Луганской Народной Республики избран Леонид Пасечник

Парламент ЛНР избрал Леонида Пасечника главой республики

<p>Церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы ЛНР. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/glava_lnr_info/1581" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Пасечник </a></p>

Церемония вступления Леонида Пасечника в должность главы ЛНР. Обложка © t.me / Леонид Пасечник

Парламент Луганской Народной Республики избрал Леонида Пасечника главой региона. Об этом губернатор сообщил в телеграм-канале.

"Принёс присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу, официально вступил в должность главы Луганской Народной Республики. В первую очередь выражаю слова огромной благодарности президенту РФ Владимиру Путину, руководству партии "Единая Россия", жителям и депутатам Народного совета ЛНР за оказанное доверие и поддержку!" — написал Пасечник.

  • Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото © t.me / Леонид Пасечник
    Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото © t.me / Леонид Пасечник
  • Церемония вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото © t.me / Леонид Пасечник
    Церемония вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото © t.me / Леонид Пасечник

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вступления в должность главы ЛНР Леонида Пасечника. Фото © t.me / Леонид Пасечник

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В числе первейших задач губернатора, в частности, повышение уровня жизни жителей региона, возрождение массового строительства жилья, развитие агропромышленного комплекса, а также создание перерабатывающих предприятий.

Глава региона выразил уверенность, что единой сплочённой командой ЛНР будет продолжена работа, направленная на укрепление и процветание Луганской Народной Республики в составе России.

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Сегодня были избраны главы и других новых регионов России. В Донецкой Народной Республике им стал Денис Пушилин, в Запорожской области губернатором избрали Евгения Балицкого, а в Херсонской области руководителем стал Владимир Сальдо.

Оксана Попова
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