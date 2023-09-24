Названа впечатляющая сумма, которую Киев будет терять из-за эмбарго на продукты

Украина может терять до 230 миллионов долларов в месяц из-за эмбарго на продукты, введённого Словакией, Венгрией и Польшей. Это следует из расчётов РИА "Новости" на основе данных статистических служб государств.

Так, больше остальных по Незалежной ударит эмбарго со стороны Польши: только в сентябре – декабре прошлого года страна закупила пшеницы, пшеничной муки, кукурузы, семян рапса, подсолнечника и некоторых видов жмыха на 112 миллионов долларов.

А венгерские ограничения, введённые против 24 видов продукции (в том числе зерна, некоторых видов семян, сахара, масла и мёда), могут стоить Киеву 89 миллионов долларов в месяц — столько было куплено страной в конце прошлого года.

Запрет же Словакии, введённый в отношении пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, обойдётся Незалежной в среднем в 26,4 миллиона долларов в месяц — столько Киев экспортировал этих культур за последние четыре месяца 2022 года.

Причём основные потери, подчёркивает агентство, Украина понесёт от эмбарго вышеназванных стран на кукурузу, закупки которой в конце прошлого года в среднем приносили сто миллионов долларов в месяц.

А на втором месте расположились семена рапса, среднемесячная стоимость импорта которого составляла в сентябре 2022-го – январе 2023 года примерно 74,5 миллиона долларов. Кроме того, три страны закупали семена подсолнечника на 25,6 миллиона долларов в месяц и пшеницы на 16,2 миллиона ежемесячно. А Венгрия также тратила 3,5 миллиона на подсолнечное масло.