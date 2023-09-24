Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о раскрытии заговора с целью захвата власти в стране, проинформировали в пресс-службе ведомства. Задержаны восемь человек, их имена не раскрываются.

Видеоролик СНБ Армении о задержании заговорщиков. Видео © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договорённостей о захвате власти путём использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", — говорится в опубликованном сообщении.

На опубликованном СНБ видео запечатлён арсенал заговорщиков — пистолет, ружьё и патроны к ним. Также видны бронежилеты и рации.

Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"