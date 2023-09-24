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24 сентября, 13:10

СНБ Армении сообщила о раскрытии заговора с целью захвата власти в стране

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о раскрытии заговора с целью захвата власти в стране, проинформировали в пресс-службе ведомства. Задержаны восемь человек, их имена не раскрываются.

Видеоролик СНБ Армении о задержании заговорщиков. Видео © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договорённостей о захвате власти путём использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", говорится в опубликованном сообщении.

На опубликованном СНБ видео запечатлён арсенал заговорщиков — пистолет, ружьё и патроны к ним. Также видны бронежилеты и рации.

Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"

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Напомним, 19 сентября в Ереване начались массовые протесты. Митингующие считают, что премьер-министр Никол Пашинян виновен в новом обострении в Нагорном Карабахе. А уже в пятницу, 22 сентября, участники протестов начали перекрывать улицы города. Полиция задержала лидера оппозиционного движения Андраника Теваняна, также сына экс-президента страны Левона Кочаряна.

Обложка ©

Александр Патрин / ТАСС

Матвей Константинов
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