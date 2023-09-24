СНБ Армении сообщила о раскрытии заговора с целью захвата власти в стране
Служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила о раскрытии заговора с целью захвата власти в стране, проинформировали в пресс-службе ведомства. Задержаны восемь человек, их имена не раскрываются.
Видеоролик СНБ Армении о задержании заговорщиков. Видео © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"
"Члены военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы" достигли договорённостей о захвате власти путём использования хранящегося у них оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья", — говорится в опубликованном сообщении.
На опубликованном СНБ видео запечатлён арсенал заговорщиков — пистолет, ружьё и патроны к ним. Также видны бронежилеты и рации.
Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"
Оружие задержанных в Армении заговорщиков. Скриншот © YouTube / "ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ"
Напомним, 19 сентября в Ереване начались массовые протесты. Митингующие считают, что премьер-министр Никол Пашинян виновен в новом обострении в Нагорном Карабахе. А уже в пятницу, 22 сентября, участники протестов начали перекрывать улицы города. Полиция задержала лидера оппозиционного движения Андраника Теваняна, также сына экс-президента страны Левона Кочаряна.
Александр Патрин / ТАСС