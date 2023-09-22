Армению предупредили о высоком риске госпереворота
Эксперт Рубаев: Политические изменения в Армении могут достичь госпереворота
В Армении грядут большие изменения, дело может даже дойти до политического переворота. Об этом в разговоре с радио "Комсомольская правда" сообщил эксперт по вопросам евразийских исследований, автор телеграм-канала "Рубаев" политолог Аслан Рубаев.
По его словам, Запад самоустранился, чтобы не разрешать конфликт в Нагорном Карабахе. В США желали его эскалации и вовлечённости региональных государств, чего в итоге не произошло.
"Сейчас сложился хороший треугольник: Москва, Баку, Анкара. И он вытеснит в ближайшее время влияние Запада из региона. Армению ждут очень серьёзные политические изменения, вплоть до политического переворота", — пояснил Рубаев.
Напомним, массовые протесты в Ереване начались 19 сентября 2023 года. В этот день Азербайджан обвинил Армению в размещении солдат и военной техники в Нагорном Карабахе, а также объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в регионе. Митингующие считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян спровоцировал новое обострение своей политикой. В пятницу, 22 сентября, активисты с утра начали перекрывать улицы в Ереване. Во время митингов полиция задержала лидера оппозиционного движения Андраника Теваняна, также задержан сын экс-президента Армении Левон Кочарян.
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