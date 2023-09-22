Армению предупредили о высоком риске госпереворота

В Армении грядут большие изменения, дело может даже дойти до политического переворота. Об этом в разговоре с радио "Комсомольская правда" сообщил эксперт по вопросам евразийских исследований, автор телеграм-канала "Рубаев" политолог Аслан Рубаев.

По его словам, Запад самоустранился, чтобы не разрешать конфликт в Нагорном Карабахе. В США желали его эскалации и вовлечённости региональных государств, чего в итоге не произошло.