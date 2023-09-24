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24 сентября, 16:34

СК требует арестовать задержанного на протестах сына экс-президента Армении

Адвокат Кочубаев: СК Армении подал ходатайство в суд об аресте Левона Кочаряна

<p>Левон Кочарян. Фото © ТАСС / Александр Патрин</p>

Левон Кочарян. Фото © ТАСС / Александр Патрин

СК Армении отправил в суд ходатайство о помещении под арест Левона Кочаряна, сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом в посте в социальной сети сообщил его адвокат Александр Кочубаев.

Задержание Левона Кочаряна на протестах у здания Правительства Армении. Видео © t.me / Caspian Live

"Следственный комитет внёс в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", заявил адвокат.

Напомним, что в Ереване начались массовые протесты ещё 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению. Левона Кочаряна заметили среди задержанных 22 сентября в центре Еревана участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Всего в тот день было задержано порядка 30 человек.

Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана

Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана

Юрий Лысенко
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