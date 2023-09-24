СК требует арестовать задержанного на протестах сына экс-президента Армении
Адвокат Кочубаев: СК Армении подал ходатайство в суд об аресте Левона Кочаряна
Левон Кочарян. Фото © ТАСС / Александр Патрин
СК Армении отправил в суд ходатайство о помещении под арест Левона Кочаряна, сына бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом в посте в социальной сети сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
Задержание Левона Кочаряна на протестах у здания Правительства Армении. Видео © t.me / Caspian Live
"Следственный комитет внёс в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", — заявил адвокат.
Напомним, что в Ереване начались массовые протесты ещё 19 сентября 2023 года, когда Баку объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе, обвинив Армению в размещении там военной техники и солдат. Митингующие обвиняют премьера Армении в том, что его политика привела к новому обострению. Левона Кочаряна заметили среди задержанных 22 сентября в центре Еревана участников акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Всего в тот день было задержано порядка 30 человек.