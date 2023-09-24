Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана
Жители Армении собрались в центре Еревана на массовую акцию протеста, призывая премьер-министра республики Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает блогер Микаэл Бадалян в своём телеграм-канале.
В центре Еревана началась массовая акция протеста. Видео © t.me / Mika Badalyan
Сотни человек вышли на площадь Республики к зданию правительства. На данный момент там собралось уже более тысячи неравнодушных граждан. При этом перед Музеем истории Армении установили аппаратуру для выступлений. Между тем на входе у здания правительства в несколько рядов расположились полицейские. Несмотря на усиление правоохранителей, обстановка спокойная.
Акция армянской диаспоры в Англии напротив резиденции британского премьера. Видео © t.me / Mika Badalyan
Поддержать соотечественников вышли даже члены армянской диаспоры в Англии. Участники акции собрались в Лондоне напротив резиденции британского премьер-министра Риши Сунака на Даунинг-стрит с плакатами и флагами.
Как уже рассказывал Лайф, жители Армении начали собираться на массовые протесты в Ереване ещё 19 сентября — в день, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" в Карабахе, обвинив республику в размещении военной техники и солдат в регионе. Митингующие говорят, что политика Никола Пашиняна привела к новому обострению. На днях активисты стали с шести утра перекрывать ереванские улицы в попытке заблокировать здание кабмина и сорвать заседание. Полиция даже задержала одного из лидеров оппозиции, Андраника Теваняна. Были задержаны около сотни человек, в числе которых Левон Кочарян — сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
t.me / Mika Badalyan