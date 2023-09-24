Тысячи жителей Армении вышли на массовые протесты в центре Еревана

Жители Армении собрались в центре Еревана на массовую акцию протеста, призывая премьер-министра республики Никола Пашиняна уйти в отставку. Об этом сообщает блогер Микаэл Бадалян в своём телеграм-канале.

Сотни человек вышли на площадь Республики к зданию правительства. На данный момент там собралось уже более тысячи неравнодушных граждан. При этом перед Музеем истории Армении установили аппаратуру для выступлений. Между тем на входе у здания правительства в несколько рядов расположились полицейские. Несмотря на усиление правоохранителей, обстановка спокойная.