"Невозможно поверить, что Саши больше нет": В БДТ трогательно простились с погибшим режиссёром Никаноровым

"Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и "ЛизойАлерт" отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем, — и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память", — говорится в заявлении БДТ.