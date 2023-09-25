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25 сентября, 12:04

"Невозможно поверить, что Саши больше нет": В БДТ трогательно простились с погибшим режиссёром Никаноровым

В Большом драматическом театре подтвердили гибель режиссёра Никанорова

<p>Режиссёр Александр Никаноров. Фото © <a href="https://t.me/bdtspb/2112" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Большой драматический театр имени Товстоногова</a></p>

Режиссёр Александр Никаноров. Фото © Большой драматический театр имени Товстоногова

В Большом драматическом театре имени Товстоногова подтвердили гибель режиссёра Александра Никанорова, которого несколько дней искали в Ленобласти.

"Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и "ЛизойАлерт" отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем, — и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память", — говорится в заявлении БДТ.

В театре Никанорова называют творческим, надёжным и по-рыцарски благородным человеком. Свои лучшие качества режиссёр проявил в БДТ, куда пришёл служить в 2014 году. Благодаря ему зрители увидели спектакли "Алиса", "Пьяные", "Эрендира", "Война и мир Толстого", "Привидения", "Игрок", "Жизнь впереди", "Ночной писатель", "В поисках утраченного времени", "Три сестры", "Лето одного года".

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Напомним, режиссёр пропал 21 сентября во время велопрогулки. Позже стало известно, что подруга Никанорова нашла в его квартире предсмертную записку. Вечером 24 сентября режиссёра обнаружили мёртвым в посёлке Токсово Всеволожского района региона.

Александра Вишнякова
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