"Невозможно поверить, что Саши больше нет": В БДТ трогательно простились с погибшим режиссёром Никаноровым
В Большом драматическом театре подтвердили гибель режиссёра Никанорова
Режиссёр Александр Никаноров. Фото © Большой драматический театр имени Товстоногова
В Большом драматическом театре имени Товстоногова подтвердили гибель режиссёра Александра Никанорова, которого несколько дней искали в Ленобласти.
"Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и "ЛизойАлерт" отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем, — и таких людей оказалось очень много. Мы очень его любили. От всей души соболезнуем всем друзьям, близким и родным Саши. Светлая ему память", — говорится в заявлении БДТ.
В театре Никанорова называют творческим, надёжным и по-рыцарски благородным человеком. Свои лучшие качества режиссёр проявил в БДТ, куда пришёл служить в 2014 году. Благодаря ему зрители увидели спектакли "Алиса", "Пьяные", "Эрендира", "Война и мир Толстого", "Привидения", "Игрок", "Жизнь впереди", "Ночной писатель", "В поисках утраченного времени", "Три сестры", "Лето одного года".
Напомним, режиссёр пропал 21 сентября во время велопрогулки. Позже стало известно, что подруга Никанорова нашла в его квартире предсмертную записку. Вечером 24 сентября режиссёра обнаружили мёртвым в посёлке Токсово Всеволожского района региона.