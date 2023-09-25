Овации в адрес головореза СС "Галичина"* в канадском парламенте не вызовут никакого осуждения на Западе и даже не станут камнем преткновения в их отношениях с поляками. Такой печальный прогноз озвучил в беседе с Лайфом декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, Канада относится к верным союзникам США и англосаксов и поэтому Польша, имеющая право на возмущение, в этой ситуации сочтёт, что "связываться с ними себе дороже".

"Мы знаем, что в Канаду после Второй мировой войны и после подавления бандеровского движения в основном эмигрировали бывшие эсэсовцы и бывшие коллаборационисты, которые шли на сотрудничество с Германией. Так и разгромленные отряды организации украинских националистов, так называемой Украинской повстанческой армии*. Они создали очень дружную, очень мощную диаспору в Канаде, которая стала одной из ведущих канадских лоббистов. Думаю, что не без их усилий бывший эсэсовец оказался на трибуне парламента и сорвал многочисленные аплодисменты", — рассуждает собеседник Лайфа.

Более того, даже международные еврейские организации вряд ли захотят публично выступить против инцидента в парламенте, опасаясь, что "их ещё, не дай бог, обвинят в связи с Россией", заключил Шатилов.