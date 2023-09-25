Политолог объяснил, что не так с международной реакцией на овации головорезу СС в Канаде
Политолог Шатилов: Польша стерпит инцидент с героизацией эсэсовца в Канаде
98-летний украинский националист Ярослав Хунка, которого приветствовал Зеленский, выступая в Парламенте Канады. Фото © X / @Chronology22
Овации в адрес головореза СС "Галичина"* в канадском парламенте не вызовут никакого осуждения на Западе и даже не станут камнем преткновения в их отношениях с поляками. Такой печальный прогноз озвучил в беседе с Лайфом декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов.
По его словам, Канада относится к верным союзникам США и англосаксов и поэтому Польша, имеющая право на возмущение, в этой ситуации сочтёт, что "связываться с ними себе дороже".
"Мы знаем, что в Канаду после Второй мировой войны и после подавления бандеровского движения в основном эмигрировали бывшие эсэсовцы и бывшие коллаборационисты, которые шли на сотрудничество с Германией. Так и разгромленные отряды организации украинских националистов, так называемой Украинской повстанческой армии*. Они создали очень дружную, очень мощную диаспору в Канаде, которая стала одной из ведущих канадских лоббистов. Думаю, что не без их усилий бывший эсэсовец оказался на трибуне парламента и сорвал многочисленные аплодисменты", — рассуждает собеседник Лайфа.
Более того, даже международные еврейские организации вряд ли захотят публично выступить против инцидента в парламенте, опасаясь, что "их ещё, не дай бог, обвинят в связи с Россией", заключил Шатилов.
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Напомним, 22 сентября Владимир Зеленский посетил Парламент Канады. На торжественное заседание был приглашён 98-летний Ярослав Хунк — бывший член дивизии СС "Галичина"*. И Зеленский, и премьер-министр Джастин Трюдо, и даже члены законодательного органа горячо приветствовали старого нациста. Россия потребовала от Оттавы объяснений, а Польша — извинений, напомнив, что в Варшаве никогда не станут обелять украинских нацистов.
* Запрещённые в России экстремистские организации.