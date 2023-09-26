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26 сентября, 03:31

Антонов пристыдил США, не пожелавшие осуждать Канаду за ветерана-эсэсовца

Посол Антонов упрекнул США в цинизме за отказ осудить случай с нацистом в Канаде

Соединённые Штаты осквернили память жертв нацистских карателей, когда решили воздержаться от осуждения Канады за чествование пожилого украинского нациста в парламенте. Так о реакции Госдепартамента на инцидент высказался посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников США выглядит особенно циничной с учётом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом", — цитирует дипломата пресс-служба посольства.

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Недобитый каратель: Как Парламент Канады облажался с украинским ветераном СС

Глава диппредставительства напомнил, что Вашингтон давно игнорирует нацизм на Украине, поддерживая последователей немецких карателей. Тем самым власти страны де-факто предали американских солдат и офицеров, которые отдали жизнь за независимость США.

"Переписывание истории Второй мировой войны недопустимо. Коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим занимаются на Украине Российские вооружённые силы в рамках специальной военной операции", — подытожил Антонов.

В Канаде предложили не заносить в протокол случай с аплодисментами эсэсовцу

В Канаде предложили не заносить в протокол случай с аплодисментами эсэсовцу

Ранее Польша, Белоруссия, Россия и ООН раскритиковали Оттаву за случай с ветераном СС, которого встретили аплодисментами на заседании парламента. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота был вынужден извиниться за произошедшее.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Илья Пушкарев
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