Антонов пристыдил США, не пожелавшие осуждать Канаду за ветерана-эсэсовца
Посол Антонов упрекнул США в цинизме за отказ осудить случай с нацистом в Канаде
Соединённые Штаты осквернили память жертв нацистских карателей, когда решили воздержаться от осуждения Канады за чествование пожилого украинского нациста в парламенте. Так о реакции Госдепартамента на инцидент высказался посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников США выглядит особенно циничной с учётом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом", — цитирует дипломата пресс-служба посольства.
Глава диппредставительства напомнил, что Вашингтон давно игнорирует нацизм на Украине, поддерживая последователей немецких карателей. Тем самым власти страны де-факто предали американских солдат и офицеров, которые отдали жизнь за независимость США.
"Переписывание истории Второй мировой войны недопустимо. Коричневая чума должна быть остановлена. Именно этим занимаются на Украине Российские вооружённые силы в рамках специальной военной операции", — подытожил Антонов.
Ранее Польша, Белоруссия, Россия и ООН раскритиковали Оттаву за случай с ветераном СС, которого встретили аплодисментами на заседании парламента. Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота был вынужден извиниться за произошедшее.