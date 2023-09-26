Антонов пристыдил США, не пожелавшие осуждать Канаду за ветерана-эсэсовца

Соединённые Штаты осквернили память жертв нацистских карателей, когда решили воздержаться от осуждения Канады за чествование пожилого украинского нациста в парламенте. Так о реакции Госдепартамента на инцидент высказался посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Невнятная реакция пресс-секретаря Госдепа на появление эсэсовца в высшем законодательном органе одного из ближайших союзников США выглядит особенно циничной с учётом якобы повышенного внимания администрации к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом", — цитирует дипломата пресс-служба посольства.

Глава диппредставительства напомнил, что Вашингтон давно игнорирует нацизм на Украине, поддерживая последователей немецких карателей. Тем самым власти страны де-факто предали американских солдат и офицеров, которые отдали жизнь за независимость США.