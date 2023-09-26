Игрокам "Зенита" перестали платить премиальные в долларах

Игрокам петербургского футбольного клуба "Зенит" перестали платить премиальные за победу в долларах, теперь они получают выплаты в российских рублях. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

Так, например, ранее за победу над ЦСКА, "Локомотивом" и "Динамо" игроки сине-бело-голубых получали по 25 тысяч долларов, а за выигрыш у "Спартака" — в два раза больше. Теперь с сезона 2023/24 футболистам платят по два миллиона рублей.