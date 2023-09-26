Игрокам "Зенита" перестали платить премиальные в долларах
Журналист Карпов: "Зенит" перешёл на расчёт премиальных в рублях
Игрокам петербургского футбольного клуба "Зенит" перестали платить премиальные за победу в долларах, теперь они получают выплаты в российских рублях. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
Так, например, ранее за победу над ЦСКА, "Локомотивом" и "Динамо" игроки сине-бело-голубых получали по 25 тысяч долларов, а за выигрыш у "Спартака" — в два раза больше. Теперь с сезона 2023/24 футболистам платят по два миллиона рублей.
На аналогичные выплаты спортсмены также могут рассчитывать после победы над "Краснодаром". При этом положительный результат в матчах с красно-белыми теперь оплачивается в размере пяти миллионов рублей.
А ранее Карпов раскрыл, какой игрок "Зенита" в ближайшее время покинет клуб. Речь идёт о 27-летнем Зелимхане Бакаеве, которого руководство команды решило отдать в аренду. По данным СМИ, полузащитник бело-голубых будет играть за ФК "Аль-Вахда" из Объединённых Арабских Эмиратов. Информацию подтвердили и в самом клубе. Там уточнили, что футболист продолжит текущий сезон в ОАЭ.
Обложка © t.me / Футбольный клуб "Зенит"