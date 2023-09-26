Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Белоруссию

Власти Грузии с 26 сентября в соответствии с 11-м пакетом санкций ввели запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей, завезённых из стран Евросоюза, в Россию и Белоруссию. Об этом проинформировала во вторник Служба доходов грузинского Минфина.

Запрет распространяется на авто с транзитными номерами и двигателями более 1,9 л, а также все гибридные машины и электромобили. Ограничения на ввоз также касаются ряда запчастей.