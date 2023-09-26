Грузия ограничила поставку автомобилей из ЕС в Россию и Белоруссию
Власти Грузии с 26 сентября в соответствии с 11-м пакетом санкций ввели запрет на экспорт и реэкспорт автомобилей, завезённых из стран Евросоюза, в Россию и Белоруссию. Об этом проинформировала во вторник Служба доходов грузинского Минфина.
Запрет распространяется на авто с транзитными номерами и двигателями более 1,9 л, а также все гибридные машины и электромобили. Ограничения на ввоз также касаются ряда запчастей.
По данным Министерства финансов Грузии, в период с 1 января по 30 июня 2023 года страна реэкспортировала 48 603 автомобиля, из них 98% — легковушки.
Напомним, что расширение запрета на экспорт автомобилей класса люкс, а также на все электро-, гибридные и даже подержанные машины предусмотрено 11-м пакетом антироссийских санкций, который вступил в силу ещё 23 июня. Новые ограничения касаются 70 человек, 30 юридических лиц, а также поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба". При этом сырьё из третьих стран по-прежнему разрешено доставлять этим маршрутом, что отдельно оговорено в документе.
ТАСС / Елена Афонина