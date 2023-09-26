"Пока ценник не вырос": Вяльбе призвала россиян поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе
Вяльбе восхитилась восстановлением Мариуполя и посоветовала купить там квартиру
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что восхищена темпами восстановления Мариуполя, и посоветовала россиянам как можно скорее вложиться в недвижимость в городе.
"Посмотрите, какой Мариуполь становится, просто фантастика. Надо быстрее квартиру там покупать, пока ценник не вырос", — приводит её слова РИА "Новости".
Вяльбе призналась, что никогда не была в Донецкой области, однако один раз в 1988 году гостила на Украине, когда везла сына из Таллина. Она должна была прилететь в Симферополь, однако он не принимал, поэтому самолёту пришлось сесть в Киеве.
"Пока договаривалась о посадке на другой рейс, оставила сына в комнате матери и ребёнка, попросила тётушку какую-то последить за ребёнком. Оставила там чехословацкий стирающийся памперс, пришла — ребёнок лежит, памперса нет. И тётушки тоже", — вспомнила глава ФЛГР.
Восстановление мариупольских объектов и строительство новых действительно идёт полным ходом. Даже президент России Владимир Путин в ходе весенней поездки в город отметил, что почувствовал гордость за строителей, которые работали не покладая рук. Как рассказывал Лайф, в августе там открыли новую школу на 1100 мест. А недавно стало известно, что на ремонт порта в Мариуполе российское правительство выделило один миллиард рублей.