"Пока ценник не вырос": Вяльбе призвала россиян поторопиться с покупкой квартиры в Мариуполе

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что восхищена темпами восстановления Мариуполя, и посоветовала россиянам как можно скорее вложиться в недвижимость в городе.

"Посмотрите, какой Мариуполь становится, просто фантастика. Надо быстрее квартиру там покупать, пока ценник не вырос", — приводит её слова РИА "Новости".

Вяльбе призналась, что никогда не была в Донецкой области, однако один раз в 1988 году гостила на Украине, когда везла сына из Таллина. Она должна была прилететь в Симферополь, однако он не принимал, поэтому самолёту пришлось сесть в Киеве.