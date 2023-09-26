Россельхознадзор может ограничить поставки японской рыбы из-за сброса воды с АЭС

Россельхознадзор может ограничить поставки японских рыбопродуктов в Россию из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии", — говорится в опубликованном сообщении.