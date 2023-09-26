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26 сентября, 13:57

Россельхознадзор может ограничить поставки японской рыбы из-за сброса воды с АЭС

Россельхознадзор может ограничить поставки японских рыбопродуктов в Россию из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщили в пресс-службе ведомства.

"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии", говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.

Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Вызывающее рак радиоактивное вещество найдено в океане после сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Напомним, 24 сентября Япония начала сброс воды с атомной электростанции "Фукусима". Всего за полгода планируется отправить в Тихий океан более 30 тонн воды, использовавшейся для охлаждения реакторов с 2011 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, радиоактивного трития в воде не выявлено.

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Shutterstock

Матвей Константинов
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