Россельхознадзор может ограничить поставки японской рыбы из-за сброса воды с АЭС
Россельхознадзор может ограничить поставки японских рыбопродуктов в Россию из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Учитывая возможные риски радиационного загрязнения продукции, Россельхознадзор рассматривает возможность присоединения к китайским ограничениям на поставки рыбопродукции из Японии", — говорится в опубликованном сообщении.
Подчёркивается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято после переговоров с японской стороной.
Напомним, 24 сентября Япония начала сброс воды с атомной электростанции "Фукусима". Всего за полгода планируется отправить в Тихий океан более 30 тонн воды, использовавшейся для охлаждения реакторов с 2011 года. Как сообщили в Роспотребнадзоре, радиоактивного трития в воде не выявлено.
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