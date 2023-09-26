Грязь и тараканы: Вскрылись шокирующие подробности хранения еды на складах "Самоката"

Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис доставки готовой еды "Самокат" (ООО "Умный ритейл"), которая неправильно хранила продукцию "Грин бокс", в результате чего около 170 человек отравились. Решение принято после проверки в отделении на улице Туристской, в ходе которой вскрылось множество нарушений.

Помимо этого, на складе были замечены тараканы, а рюкзаки-термосумки и пластиковые контейнеры, предназначенные для доставки продуктов питания, не обрабатывались. Кроме того, уборка в помещениях не проводилась "в связи с техническим состоянием". В итоге из реализации изъято более 15 кг готовой еды. В компании приняли всё к сведению и уже устранили все нарушения. Суд назначил "Самокату" наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.