Грязь и тараканы: Вскрылись шокирующие подробности хранения еды на складах "Самоката"
В Петербурге суд оштрафовал сервис "Самокат" на 20 тысяч рублей
Приморский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал сервис доставки готовой еды "Самокат" (ООО "Умный ритейл"), которая неправильно хранила продукцию "Грин бокс", в результате чего около 170 человек отравились. Решение принято после проверки в отделении на улице Туристской, в ходе которой вскрылось множество нарушений.
"Были обнаружены следующие нарушения: отсутствие системы канализации и водоснабжения, условий для соблюдения работниками личной гигиены, неудовлетворительное санитарное содержание помещений, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений склада", — пояснили в суде.
Помимо этого, на складе были замечены тараканы, а рюкзаки-термосумки и пластиковые контейнеры, предназначенные для доставки продуктов питания, не обрабатывались. Кроме того, уборка в помещениях не проводилась "в связи с техническим состоянием". В итоге из реализации изъято более 15 кг готовой еды. В компании приняли всё к сведению и уже устранили все нарушения. Суд назначил "Самокату" наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Петербурге десятки человек подхватили кишечную инфекцию после заказа еды из "Самоката". Почти все заболевшие, как пишут местные СМИ, ели шпинатную вафлю. Количество пострадавших превысило 170 человек.
ТАСС / Сергей Фадеичев