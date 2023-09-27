Китай призвал расследовать теракт на "Севпотоках" в сотрудничестве с Россией
Расследование инцидента с подрывом "Северных потоков" должно производиться при участии России. Такого мнения придерживается зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, который призвал остальные страны сотрудничать с Москвой в деле выяснения причин произошедшего.
Тему диверсии на газопроводах дипломат затронул в ходе заседания Совбеза организации. Он напомнил присутствующим, что РФ имеет к произошедшему непосредственное отношение, а потому государство не должно оставаться за бортом разбирательств.
"Мы призываем соответствующие страны активно контактировать и сотрудничать с Россией, а не отказываться от взаимодействия с ней", — подчеркнул заместитель постпреда КНР.
Крупнейшие подводные топливные магистрали СП-1 и СП-2 были подорваны 26 сентября 2022 года. Ответственность за произошедшее на себя не взяла ни одна страна. По версии американского журналиста Сеймура Херша, за диверсией стоит Вашингтон. Впрочем, на Западе предпочитают молчать о теракте.
ТАСС / AP