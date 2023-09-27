Китай призвал расследовать теракт на "Севпотоках" в сотрудничестве с Россией

Расследование инцидента с подрывом "Северных потоков" должно производиться при участии России. Такого мнения придерживается зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, который призвал остальные страны сотрудничать с Москвой в деле выяснения причин произошедшего.

Тему диверсии на газопроводах дипломат затронул в ходе заседания Совбеза организации. Он напомнил присутствующим, что РФ имеет к произошедшему непосредственное отношение, а потому государство не должно оставаться за бортом разбирательств.