Командующий ЧФ Соколов заявил об успешном выполнении флотом поставленных задач

Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов доложил об уверенном и успешном выполнении задач, поставленных перед ЧФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Звезда".

"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и передовые войска", — сказал он.

Ранее сообщалось, что адмирал Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ, хотя до этого украинские СМИ растиражировали новость о его гибели в результате удара ВСУ по штабу флота в Севастополе. Командующий ЧФ появился на заседании по видеосвязи.