Командующий ЧФ Соколов заявил об успешном выполнении флотом поставленных задач
Адмирал Соколов: Черноморский флот уверенно выполняет поставленные задачи
Командующий Черноморским флотом России адмирал Виктор Соколов доложил об уверенном и успешном выполнении задач, поставленных перед ЧФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Звезда".
"Черноморский флот выполняет задачи, которые поставлены перед ним командованием, уверенно, успешно. И надводные силы, и подводные силы, и морская авиация, и передовые войска", — сказал он.
Ранее сообщалось, что адмирал Виктор Соколов присутствовал на коллегии Минобороны РФ, хотя до этого украинские СМИ растиражировали новость о его гибели в результате удара ВСУ по штабу флота в Севастополе. Командующий ЧФ появился на заседании по видеосвязи.
Ранее Лайф писал, что днём 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. В результате пропал один военный, было повреждено историческое здание штаба (на днях проводился демонтаж конструкций), а в десяти зданиях поблизости из-за ударной волны выбило окна.
ТАСС / Сергей Мальгавко