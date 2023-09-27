Для перекупщиков топлива могут увеличить заградительную пошлину

Правительство России предлагает повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, в кабмине считают возможным ввести полный запрет на экспорт купленного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вышеперечисленные меры поспособствуют стабилизации рынка.

"Мы введём заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тысяч рублей. Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены", — сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.

Тем самым, пояснил вице-премьер, будет ограничена возможность спекулятивных поставок на экспорт. Новак также отметил, что цены на внутреннем рынке топлива сейчас стабилизируются, в ближайшее время власти могут принять дополнительные меры.