Для перекупщиков топлива могут увеличить заградительную пошлину
Новак: Кабмин предложил увеличить заградительную пошлину для перекупщиков топлива
Правительство России предлагает повысить заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков с 20 до 50 тысяч рублей за тонну. Кроме того, в кабмине считают возможным ввести полный запрет на экспорт купленного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, вышеперечисленные меры поспособствуют стабилизации рынка.
"Мы введём заградительную пошлину, повысим с 20 до 50 тысяч рублей. Также считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены", — сказал Новак в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабмина.
Тем самым, пояснил вице-премьер, будет ограничена возможность спекулятивных поставок на экспорт. Новак также отметил, что цены на внутреннем рынке топлива сейчас стабилизируются, в ближайшее время власти могут принять дополнительные меры.
Кроме того, зампред правительства заявил, что в РФ выпуск бензина за восемь месяцев вырос на 3,3%, а маржинальность автозаправок ушла в отрицательную зону.
Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточнялось, что это решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке.
ТАСС / Кирилл Кухмарь