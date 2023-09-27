Суд вынес новый приговор акционисту Крисевичу
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии акциониста Павла Крисевича
Художник-акционист Павел Крисевич. Обложка © Предоставлено Лайфу
Тверской суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за стрельбу на Красной площади из охолощённого оружия. Об этом Лайфу сообщили в суде.
Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии художника-акциониста Павла Крисевича. Видео © Предоставлено Лайфу
"Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал представитель суда.
Уточняется, что государственный обвинитель требовал приговорить Крисевича именно к такому сроку.
В октябре прошлого года акциониста уже приговаривали к пяти годам лишения свободы. Однако затем Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Тверской суд для пересмотра.
Напомним, в июне 2021 года Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась. Затем его отправили в СИЗО. Сам акционист объяснил, что это был перформанс против страха.