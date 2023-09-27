Суд вынес новый приговор акционисту Крисевичу

Тверской суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за стрельбу на Красной площади из охолощённого оружия. Об этом Лайфу сообщили в суде.

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии художника-акциониста Павла Крисевича. Видео © Предоставлено Лайфу

"Суд признал Крисевича виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал представитель суда.

Уточняется, что государственный обвинитель требовал приговорить Крисевича именно к такому сроку.

В октябре прошлого года акциониста уже приговаривали к пяти годам лишения свободы. Однако затем Мосгорсуд отменил приговор и направил дело в Тверской суд для пересмотра.