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27 сентября, 17:15

Эксперт рассказал о намёке Путина на совещании с кабмином по топливу

Эксперт Фролов: Путин отметил важность экономики нефтегазовых компаний

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с членами кабмина отметил важность экономики нефтегазовых компаний, что можно расценивать как намёк на тщетность попыток решать возникшие проблемы за их счёт. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По мнению эксперта, российскому правительству следует учесть все причины роста цен на топливо и устранить их. Например, можно оптимизировать графики ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и расширить объёмы запасов топлива на время его проведения.

"Также надо учесть "серые" перетоки с нашего рынка на зарубежные. Эту проблему можно на будущее исключить за счёт ограничения списка разрешённых экспортёров", — добавил собеседник Лайфа.

Для перекупщиков топлива могут увеличить заградительную пошлину

Для перекупщиков топлива могут увеличить заградительную пошлину

Ранее Лайф писал, что Путин в ходе совещания с членами кабмина обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается. В связи с этим глава государства поставил задачу активизировать работу с топливными компаниями. Вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что в РФ выпуск бензина за восемь месяцев вырос на 3,3%, а маржинальность автозаправок ушла в отрицательную зону.

Обложка ©

Unsplash

Ольга Годуненко
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