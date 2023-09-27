Эксперт рассказал о намёке Путина на совещании с кабмином по топливу

Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с членами кабмина отметил важность экономики нефтегазовых компаний, что можно расценивать как намёк на тщетность попыток решать возникшие проблемы за их счёт. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По мнению эксперта, российскому правительству следует учесть все причины роста цен на топливо и устранить их. Например, можно оптимизировать графики ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и расширить объёмы запасов топлива на время его проведения.