Канцлер Австрии попал в "Х-скандал" из-за "пророссийской" иллюстрации к посту про экономику
Канцлер Австрии Нехаммер по ошибке использовал фото с рублём для пиар-кампании
Канцлер Австрии Карл Нехаммер по ошибке опубликовал фото с рублями в поддержку своей пиар-кампании. Публикация была посвящена борьбе правящей коалиции с инфляцией в стране.
"Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы поддерживать людей в нашей стране", — написал Нехаммер в своём аккаунте в соцсети X. (бывший Twitter), сопроводив пост картинкой из фотостока, где семья бросает деньги в копилку.
Внимательные интернет-пользователи вскоре заметили, что в иллюстрации присутствуют не евро, а российские рубли, и подняли канцлера на смех. Один из подписчиков Нехаммера пошутил, что даже рубль в посте о борьбе с инфляцией выглядит более уместно, чем европейская валюта. Но долго эта насмешка под постом канцлера не продержалась: команда Нехаммера удалила и саму картинку, и все язвительные комментарии под ней.
А ранее Лайф рассказывал, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль переехала в Санкт-Петербург и пока поселилась на съёмной квартире. Ей пришлось покинуть Евросоюз весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. Лето 2023 года политик провела в рязанской деревне и уже тогда призналась, что мечтает о жизни в России.
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