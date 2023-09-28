Канцлер Австрии попал в "Х-скандал" из-за "пророссийской" иллюстрации к посту про экономику

"Мы продолжим делать всё необходимое, чтобы поддерживать людей в нашей стране", — написал Нехаммер в своём аккаунте в соцсети X. (бывший Twitter), сопроводив пост картинкой из фотостока, где семья бросает деньги в копилку.

Внимательные интернет-пользователи вскоре заметили, что в иллюстрации присутствуют не евро, а российские рубли, и подняли канцлера на смех. Один из подписчиков Нехаммера пошутил, что даже рубль в посте о борьбе с инфляцией выглядит более уместно, чем европейская валюта. Но долго эта насмешка под постом канцлера не продержалась: команда Нехаммера удалила и саму картинку, и все язвительные комментарии под ней.