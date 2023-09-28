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28 сентября, 10:39

Набиуллина озвучила свой прогноз по инфляции

Глава ЦБ Набиуллина: Инфляция в России будет снижаться

Инфляция в России будет снижаться и достигнет целевого уровня в 4%. Таким прогнозом поделилась в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

"Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", сказала глава регулятора.

Мишустин: У России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

Мишустин: У России сейчас один из самых низких в мире показателей инфляции

Напомним, что 15 сентября совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку. На этот раз до 13% годовых. По словам экспертов, это решение является предсказуемым и поможет к 2024-му опустить инфляцию до 4%. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прогнозирует, что нынешние инфляционные показатели могут подрасти лишь до 7% в течение следующего полугода, но это всё равно ниже, чем у стран Европы.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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