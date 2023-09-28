Набиуллина озвучила свой прогноз по инфляции
Глава ЦБ Набиуллина: Инфляция в России будет снижаться
Инфляция в России будет снижаться и достигнет целевого уровня в 4%. Таким прогнозом поделилась в четверг глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.
"Инфляция будет снижаться и достигнет нашей цели в 4%", — сказала глава регулятора.
Напомним, что 15 сентября совет директоров Банка России принял решение снова повысить ставку. На этот раз до 13% годовых. По словам экспертов, это решение является предсказуемым и поможет к 2024-му опустить инфляцию до 4%. Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин прогнозирует, что нынешние инфляционные показатели могут подрасти лишь до 7% в течение следующего полугода, но это всё равно ниже, чем у стран Европы.