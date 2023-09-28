Хитрого Буданова заподозрили в использовании тактики "сироты казанской"
Эксперт Артамонов: Буданов строит сироту казанскую, плача о "пешем" контрнаступе
Заявлением о том, что украинское контрнаступление "проходит пешком", руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов пытается оправдать отсутствие хоть каких-нибудь успехов. Таким мнением поделился военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Он напомнил, что на содержание украинской армии Запад тратит огромные средства, а в ответ получает только обещания от того же Буданова, который хвастался тем, что "ближе к осени будет пить чай где-нибудь в Крыму".
"С одной стороны, такие высказывания преследуют цель получения лишних средств по принципу "пожаловаться, как сирота казанская", точнее сирота украинская, перефразируя, переделывая, "помогите, потому что у нас опять ничего нет". Ну и, во-вторых, оправдаться", — резюмировал собеседник "Царьграда".
Напомним, что 4 июня 2023 года ВСУ начали контрнаступление, за исходом которого следили несколько месяцев. В итоге боевая операция провалилась с большими потерями. Украина лишилась 71,5 тысячи бойцов. Не так давно Владимир Зеленский признался, что не уверен в том, что ВСУ добьются успеха в контрнаступлении до конца года. Между тем украинские военные продолжают добровольно складывать оружие, используя открытый радиоканал.
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