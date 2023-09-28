Хитрого Буданова заподозрили в использовании тактики "сироты казанской"

Заявлением о том, что украинское контрнаступление "проходит пешком", руководитель Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов пытается оправдать отсутствие хоть каких-нибудь успехов. Таким мнением поделился военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.

Он напомнил, что на содержание украинской армии Запад тратит огромные средства, а в ответ получает только обещания от того же Буданова, который хвастался тем, что "ближе к осени будет пить чай где-нибудь в Крыму".