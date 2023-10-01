Международный день пожилых, День сухопутных войск, Арина Шиповница: Какие праздники и приметы 1 октября Сегодня, 1 октября, в России отмечается несколько международных праздников. Один из них посвящён тем, кто за долгую жизнь приобрёл богатый опыт, набрался мудрости и теперь готов ими делиться. А ещё в нашей стране это один из дней, когда чествуют защитников Родины. 30 сентября, 21:01 1 октября отмечается Международный день пожилых. Фото © Freepik / wirestock

Международный день пожилых людей

1 октября в России отмечается праздник под названием Международный день пожилых людей. Вот несколько фактов о нём: учреждён Генассамблеей ООН в 1990 году

отмечается ежегодно 1 октября, дата фиксированная

цель — привлечь внимание к проблемам пожилых людей во всём мире

в этот день проводятся как информационные кампании, так и праздники для пенсионеров.

Международный день пожилых людей в ООН решили учредить на фоне серьёзной проблемы. Заключается она в том, что население Земли быстро стареет. Впервые этот вопрос подняли ещё в 1982 году. Тогда был принят Венский план действий по проблемам старения. Через 20 лет был утверждён второй такой документ — Мадридский план действий по проблемам старения.

Сейчас в мире почти 700 миллионов человек старше 60 лет. Через 30 лет, как ожидается, их станет уже больше двух миллиардов, то есть это будет примерно каждый пятый житель планеты. Забота о них ляжет на плечи молодого поколения, доля которого сократится. Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Регионом, где будет больше всего пенсионеров, станет Азия. Это заставит уделять повышенное внимание конкретным потребностям и проблемам, с которыми сталкиваются пожилые.

В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1992 года. В рамках этого праздника проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха.

День сухопутных войск

1 октября отмечается День сухопутных войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Сегодня, 1 октября, в России военный праздник — День сухопутных войск. Рассказываем о нём: это официальный профессиональный праздник

нерабочим не является, если не выпадает на выходной

установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года

отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется

приурочен к дате указа Ивана Грозного о формировании войска;

праздник отмечается в частях и соединениях.

Сегодняшний День сухопутных войск отсылает нас к событиям 1 октября 1550 года, когда царь Иван IV (Грозный) издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". Так было положено начало формированию на Руси постоянного войска, которое постепенно получило признаки регулярной армии.

Очень долгое время сухопутные войска были единственной силой, стоявшей на защите Родины. Им отводилась решающая роль в победе над врагами. И сейчас, несмотря на появление воздушно-космических войск, Военно-морского флота, сухопутные войска остаются самым многочисленным по боевому составу видом Вооружённых сил России. Во взаимодействии с другими войсками они способны наносить удары на большую глубину, отражать вторжение противника, удерживать занимаемые территории.

В составе сухопутных войск несут службу, а также участвуют в специальной военной операции мотострелки, танкисты и артиллеристы, разведчики и связисты, военнослужащие войск противовоздушной обороны, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты. Сегодня их общий профессиональный праздник. И многие его встречают у линии фронта.

Международный день музыки

1 октября отмечается Международный день музыки. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 1 октября, в России также отмечается праздник меломанов — Международный день музыки (International Music Day). Предлагаем узнать о нём больше: учреждён в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО

идея принадлежит американскому скрипачу и дирижёру Иегуди Менухину

отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется

цель — популяризация музыкального искусства среди всех слоёв общества, объединение через музыку.

Люди научились создавать музыку ещё на заре своей истории. На протяжении веков и тысячелетий она была неотделима от человечества, служа средством самовыражения, передачи опыта, применяясь в обрядах. Профессиональная музыкальная культура получила мощный толчок в Европе. Там появились специальные школы, большие музыкальные коллективы.

Не утрачивает своего значения музыка и сейчас. Напротив, потребность в ней только растёт. Десятки новых жанров и направлений появились благодаря созданию новых музыкальных инструментов, средств записи и воспроизведения. Сейчас, чтобы услышать любимую музыку, не нужно ехать на концерт в большой город. Достаточно достать смартфон из кармана и выбрать композицию. Мелодия способна воздействовать на нас, затрагивать самые тонкие фибры души.

Традиционно Международный день музыки в России отмечается различными мероприятиями: концертами, творческими встречами с музыкантами. Проходят также выставки инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.

Всемирный день вегетарианства

1 октября — Всемирный день вегетарианства. Фото © Freepik / wayhomestudio

Ещё один международный праздник отмечается в России 1 октября — Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day). Вот что известно о нём: это интернациональный неофициальный праздник

учреждён Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году

поддержан Международным вегетарианским союзом в 1978 году

отмечается каждый год 1 октября, дата не меняется

с него начинается месяц вегетарианской осознанности, который завершается 1 ноября Международным днём вегана

вегетарианцы в этот день проводят встречи, на которых обсуждают новые направления, делятся рецептами.

Цель Всемирного дня вегетарианства — рассказывать о плюсах такого образа питания для здоровья и экологии с этической точки зрения. Также он направлен на преодоление мифов насчёт вегетарианцев.

Вегетарианство — это такая система питания, которая исключает из рациона продукты животного происхождения. Став особо популярным в наше время, на самом деле оно имеет глубокие корни. Считается, что зародилось вегетарианство в Азии ещё в древние времена, в Европу же попало только в XIX веке, когда в Англии вдруг под влиянием буддизма начали распространяться идеи отказа от мяса и другой подобной пищи. Там же, кстати, в 1847 году и было основано первое сообщество вегетарианцев.

Сейчас одни отказываются от животной пищи, чтобы похудеть, другие — в погоне за здоровьем, третьи — чтобы выделиться среди общей массы. Есть также и те, кто делает это по этическим соображениям, решив не есть живых существ из сочувствия к ним. Точных данных насчёт общего количества вегетарианцев на Земле нет. Есть лишь неофициальные предварительные подсчёты. Согласно им, примерно миллиард жителей планеты в той или иной степени являются вегетарианцами. Врачи же, комментируя такие увлечения и убеждения, напоминают, что человек может быть здоровым только при полноценном и сбалансированном питании. Если он не получает необходимого из животной пищи, нужно искать возможность заменить это растительными компонентами, что, как правило, непросто. Так, вегетарианская диета резко ограничивает поступление в организм человека белка и крайне необходимых аминокислот. По этим вопросам, прежде чем принимать решение, лучше проконсультироваться с врачом.

Международный день кофе

На 1 октября приходится также Международный день кофе — праздник, известный и в России. Несколько фактов о нём: праздник интернациональный, неофициальный

дату установила Международная кофейная организация

приурочен ко времени, когда начинается сбор нового урожая

отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется

в этот день проводятся различные акции, пропагандирующие употребление кофе.

Кофе в наше время настолько популярен в мире, что праздников, посвящённых ему в России и в других странах, множество. Так, День турецкого кофе отмечается 5 декабря, в Колумбии День кофе — 27 июня, в Эфиопии (на родине кофе) — 29 сентября. Итальянцы отмечают этот праздник 17 апреля и называют его Днём эспрессо.

Приметы 1 октября

Арина Шиповница

Русская православная церковь 1 октября чтит память святой мученицы Ариадны. Жила она во II веке и была рабыней Тертилла — старейшины города Промиссии при императоре Адриане. Будучи христианкой, однажды она отказалась принимать участие в церемонии жертвоприношения, которую хозяин совершал по случаю рождения сына. За это её избили и, подвесив, истязали железными крюками. Затем женщину бросили в темницу и оставили без еды, убеждая её отказаться от веры в Бога. Ариадна не сдалась и была отпущена. Согласно преданию, затем за ней отправили стражу, чтобы поймать и вернуть, но Бог укрыл верующую во вдруг появившейся расщелине, а стражники перебили друг друга при виде такого чуда.

На Руси, как это часто бывало, церковный праздник приспособили под себя. Так святая Ариадна получила в народе имя Арина Шиповница. В эту дату было принято собирать шиповник и раскладывать его на сушку. Тогда же проходили и девичьи посиделки. На них квасили капусту, обсуждали свои дела. На Арину нельзя было оставлять детей одних дома, чтобы не подвергнуть нападению тёмных сил.

Погодные приметы 1 октября

Какая погода на Арину, таким будет и 1 апреля.

Берёза листья не сбросила — снег ляжет нескоро.

Журавлей в небе не видно — мороза ждать только в ноябре.

Именинники 1 октября

1 октября именины у российской актрисы Ирины Пеговой. Фото © Агентство "Москва"

1 октября именины у обладателей следующих имён: Алексей

Ариадна

Аркадий

Борис

Вениамин

Владимир

Иван

Ирина

Константин

Михаил

Пётр

Сергей

София. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев