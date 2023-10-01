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Международный день пожилых, День сухопутных войск, Арина Шиповница: Какие праздники и приметы 1 октября

Сегодня, 1 октября, в России отмечается несколько международных праздников. Один из них посвящён тем, кто за долгую жизнь приобрёл богатый опыт, набрался мудрости и теперь готов ими делиться. А ещё в нашей стране это один из дней, когда чествуют защитников Родины.

30 сентября, 21:01
<p>1 октября отмечается Международный день пожилых. Фото © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/elderly-couple-with-a-woman-sitting-on-skate-in-the-park_19963864.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wirestock</a></p>

1 октября отмечается Международный день пожилых. Фото © Freepik / wirestock

Международный день пожилых людей

1 октября в России отмечается праздник под названием Международный день пожилых людей. Вот несколько фактов о нём:

  • учреждён Генассамблеей ООН в 1990 году
  • отмечается ежегодно 1 октября, дата фиксированная
  • цель — привлечь внимание к проблемам пожилых людей во всём мире
  • в этот день проводятся как информационные кампании, так и праздники для пенсионеров.

Международный день пожилых людей в ООН решили учредить на фоне серьёзной проблемы. Заключается она в том, что население Земли быстро стареет. Впервые этот вопрос подняли ещё в 1982 году. Тогда был принят Венский план действий по проблемам старения. Через 20 лет был утверждён второй такой документ — Мадридский план действий по проблемам старения.

День пенсионера: Как в России отмечают Международный день пожилых людей

День пенсионера: Как в России отмечают Международный день пожилых людей

Сейчас в мире почти 700 миллионов человек старше 60 лет. Через 30 лет, как ожидается, их станет уже больше двух миллиардов, то есть это будет примерно каждый пятый житель планеты. Забота о них ляжет на плечи молодого поколения, доля которого сократится. Рост числа пожилых людей будет самым стремительным в развивающихся странах. Регионом, где будет больше всего пенсионеров, станет Азия. Это заставит уделять повышенное внимание конкретным потребностям и проблемам, с которыми сталкиваются пожилые.

В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании постановления Президиума Верховного Совета РФ от 1992 года. В рамках этого праздника проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха.

День сухопутных войск

1 октября отмечается День сухопутных войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Сегодня, 1 октября, в России военный праздник — День сухопутных войск. Рассказываем о нём:

  • это официальный профессиональный праздник
  • нерабочим не является, если не выпадает на выходной
  • установлен указом президента РФ от 31 мая 2006 года
  • отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется
  • приурочен к дате указа Ивана Грозного о формировании войска;
  • праздник отмечается в частях и соединениях.

Сегодняшний День сухопутных войск отсылает нас к событиям 1 октября 1550 года, когда царь Иван IV (Грозный) издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей". Так было положено начало формированию на Руси постоянного войска, которое постепенно получило признаки регулярной армии.

День Сухопутных войск: Уважение и признание за труд и подвиги пехоты

День Сухопутных войск: Уважение и признание за труд и подвиги пехоты

Очень долгое время сухопутные войска были единственной силой, стоявшей на защите Родины. Им отводилась решающая роль в победе над врагами. И сейчас, несмотря на появление воздушно-космических войск, Военно-морского флота, сухопутные войска остаются самым многочисленным по боевому составу видом Вооружённых сил России. Во взаимодействии с другими войсками они способны наносить удары на большую глубину, отражать вторжение противника, удерживать занимаемые территории.

В составе сухопутных войск несут службу, а также участвуют в специальной военной операции мотострелки, танкисты и артиллеристы, разведчики и связисты, военнослужащие войск противовоздушной обороны, инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты. Сегодня их общий профессиональный праздник. И многие его встречают у линии фронта.

Международный день музыки

1 октября отмечается Международный день музыки. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

1 октября отмечается Международный день музыки. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 1 октября, в России также отмечается праздник меломанов — Международный день музыки (International Music Day). Предлагаем узнать о нём больше:

  • учреждён в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета (ММС) при ЮНЕСКО
  • идея принадлежит американскому скрипачу и дирижёру Иегуди Менухину
  • отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется
  • цель — популяризация музыкального искусства среди всех слоёв общества, объединение через музыку.

Люди научились создавать музыку ещё на заре своей истории. На протяжении веков и тысячелетий она была неотделима от человечества, служа средством самовыражения, передачи опыта, применяясь в обрядах. Профессиональная музыкальная культура получила мощный толчок в Европе. Там появились специальные школы, большие музыкальные коллективы.

Не утрачивает своего значения музыка и сейчас. Напротив, потребность в ней только растёт. Десятки новых жанров и направлений появились благодаря созданию новых музыкальных инструментов, средств записи и воспроизведения. Сейчас, чтобы услышать любимую музыку, не нужно ехать на концерт в большой город. Достаточно достать смартфон из кармана и выбрать композицию. Мелодия способна воздействовать на нас, затрагивать самые тонкие фибры души.

Традиционно Международный день музыки в России отмечается различными мероприятиями: концертами, творческими встречами с музыкантами. Проходят также выставки инструментов и произведений искусства, связанных с музыкой.

Всемирный день вегетарианства

1 октября — Всемирный день вегетарианства. Фото © Freepik / wayhomestudio

1 октября — Всемирный день вегетарианства. Фото © Freepik / wayhomestudio

Ещё один международный праздник отмечается в России 1 октября — Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day). Вот что известно о нём:

  • это интернациональный неофициальный праздник
  • учреждён Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году
  • поддержан Международным вегетарианским союзом в 1978 году
  • отмечается каждый год 1 октября, дата не меняется
  • с него начинается месяц вегетарианской осознанности, который завершается 1 ноября Международным днём вегана
  • вегетарианцы в этот день проводят встречи, на которых обсуждают новые направления, делятся рецептами.

Цель Всемирного дня вегетарианства — рассказывать о плюсах такого образа питания для здоровья и экологии с этической точки зрения. Также он направлен на преодоление мифов насчёт вегетарианцев.

Вегетарианство — это такая система питания, которая исключает из рациона продукты животного происхождения. Став особо популярным в наше время, на самом деле оно имеет глубокие корни. Считается, что зародилось вегетарианство в Азии ещё в древние времена, в Европу же попало только в XIX веке, когда в Англии вдруг под влиянием буддизма начали распространяться идеи отказа от мяса и другой подобной пищи. Там же, кстати, в 1847 году и было основано первое сообщество вегетарианцев.

Сейчас одни отказываются от животной пищи, чтобы похудеть, другие — в погоне за здоровьем, третьи — чтобы выделиться среди общей массы. Есть также и те, кто делает это по этическим соображениям, решив не есть живых существ из сочувствия к ним. Точных данных насчёт общего количества вегетарианцев на Земле нет. Есть лишь неофициальные предварительные подсчёты. Согласно им, примерно миллиард жителей планеты в той или иной степени являются вегетарианцами. Врачи же, комментируя такие увлечения и убеждения, напоминают, что человек может быть здоровым только при полноценном и сбалансированном питании. Если он не получает необходимого из животной пищи, нужно искать возможность заменить это растительными компонентами, что, как правило, непросто. Так, вегетарианская диета резко ограничивает поступление в организм человека белка и крайне необходимых аминокислот. По этим вопросам, прежде чем принимать решение, лучше проконсультироваться с врачом.

Международный день кофе

На 1 октября приходится также Международный день кофе — праздник, известный и в России. Несколько фактов о нём:

  • праздник интернациональный, неофициальный
  • дату установила Международная кофейная организация
  • приурочен ко времени, когда начинается сбор нового урожая
  • отмечается ежегодно 1 октября, дата не меняется
  • в этот день проводятся различные акции, пропагандирующие употребление кофе.
Без него не раздуплиться: Отмечаем Международный день кофе

Без него не раздуплиться: Отмечаем Международный день кофе

Кофе в наше время настолько популярен в мире, что праздников, посвящённых ему в России и в других странах, множество. Так, День турецкого кофе отмечается 5 декабря, в Колумбии День кофе — 27 июня, в Эфиопии (на родине кофе) — 29 сентября. Итальянцы отмечают этот праздник 17 апреля и называют его Днём эспрессо.

Приметы 1 октября

Арина Шиповница

Русская православная церковь 1 октября чтит память святой мученицы Ариадны. Жила она во II веке и была рабыней Тертилла — старейшины города Промиссии при императоре Адриане. Будучи христианкой, однажды она отказалась принимать участие в церемонии жертвоприношения, которую хозяин совершал по случаю рождения сына. За это её избили и, подвесив, истязали железными крюками. Затем женщину бросили в темницу и оставили без еды, убеждая её отказаться от веры в Бога. Ариадна не сдалась и была отпущена. Согласно преданию, затем за ней отправили стражу, чтобы поймать и вернуть, но Бог укрыл верующую во вдруг появившейся расщелине, а стражники перебили друг друга при виде такого чуда.

Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

На Руси, как это часто бывало, церковный праздник приспособили под себя. Так святая Ариадна получила в народе имя Арина Шиповница. В эту дату было принято собирать шиповник и раскладывать его на сушку. Тогда же проходили и девичьи посиделки. На них квасили капусту, обсуждали свои дела. На Арину нельзя было оставлять детей одних дома, чтобы не подвергнуть нападению тёмных сил.

Погодные приметы 1 октября

  • Какая погода на Арину, таким будет и 1 апреля.
  • Берёза листья не сбросила — снег ляжет нескоро.
  • Журавлей в небе не видно — мороза ждать только в ноябре.

Именинники 1 октября

1 октября именины у российской актрисы Ирины Пеговой. Фото © Агентство "Москва"

1 октября именины у российской актрисы Ирины Пеговой. Фото © Агентство "Москва"

1 октября именины у обладателей следующих имён:

  • Алексей
  • Ариадна
  • Аркадий
  • Борис
  • Вениамин
  • Владимир
  • Иван
  • Ирина
  • Константин
  • Михаил
  • Пётр
  • Сергей
  • София.

Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев

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