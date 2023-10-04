День гражданской обороны, Всемирный день животных, Кондрат да Ипат: Праздники и приметы 4 октября Сегодня, 4 октября, в России отмечаются два профессиональных праздника, и оба посвящены людям с уникальными навыками. Хоть их работа сильно отличается, и те и другие стоят на страже нашей безопасности. А ещё это день, посвящённый защите всех наших братьев меньших. 3 октября, 21:01 4 октября — День гражданской обороны. Фото © Агентство "Москва" / Артур Новосильцев

День гражданской обороны

4 октября в России отмечается праздник под названием День гражданской обороны. Вот несколько фактов о нём: это российский неофициальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 4 октября, по календарю не смещается;

приурочен к дате, когда началась история отечественной гражданской обороны;

в этот день проходят посвящения в кадеты МЧС, выставки спецтехники, соревнования и т. д.

День гражданской обороны отмечается в России как праздник 4 октября неслучайно. Дело в том, что именно в эту дату в 1932 году Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о создании общесоюзной системы местной противовоздушной обороны (МПВО). С этого дня началось создание системы гражданской обороны Советского Союза, которая прошла несколько этапов своего развития и затем перешла к России.

Гражданская оборона — это целая система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, зданий, культурных ценностей от опасностей, возникающих из-за военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. В наше время за это отвечает МЧС России. В состав министерства входят управления, созданные в каждом регионе нашей страны. Характерная черта современной гражданской обороны — стратегическая мобильность. Она позволяет при необходимости поэтапно наращивать силы в каком-то определённом очаге чрезвычайной ситуации. Для этого используется в том числе авиация.

День Космических войск

День Космических войск. Видео © YouTube / Минобороны России

4 октября в России отмечается ещё один профессиональный праздник — День Космических войск. Рассказываем о нём: это официальный российский памятный день;

отмечается ежегодно 4 октября, дата не меняется;

приурочен к дате запуска первого искусственного спутника Земли;

учреждён указом президента РФ от 31 мая 2006 года.

История Дня Космических войск отсылает нас к событиям октября 1957 года. Тогда четвёртого числа человечество сделало большой шаг — в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, и сделано это было в СССР, правопреемницей которого является Россия.

Первый в мире искусственный спутник Земли. Фото © Минобороны РФ

Что касается праздника, он был впервые установлен в 1995 году и назывался Днём Военно-космических сил. В 2002 году название изменили на День Космических войск России, а в 2006 году он был включён в число официальных праздников и памятных дат в Вооружённых силах РФ.

Космические войска как отдельный род ВС России были сформированы в 2001 году. В их состав вошли все воинские формирования, ранее включённые в Военно-космические силы, а также объединение ракетно-космической обороны. Сейчас Космические войска являются частью Воздушно-космических сил России. Они проводят запуски ракет-носителей, которые выводят на орбиту спутники военного назначения, а также аппараты, обеспечивающие связь, навигацию, ведущие зондирование Земли.

Всемирная неделя космоса

4 октября начинается Всемирная неделя космоса. Фото © "Роскосмос"

Историческое событие, которое легло в основу Дня Космических сил России, также сподвигло учредить праздник науки — Всемирную неделю космоса. Предлагаем узнать о ней больше: проводится каждый год в одни и те же даты — с 4 по 10 октября;

провозглашена Генассамблеей ООН 6 декабря 1999 года;

цель — подчеркнуть вклад, который изучение космоса вносит в развитие человечества;

в эти дни проводятся научные выставки, лекции, конференции.

Всемирная неделя космоса начинается 4 октября в честь даты запуска первого искусственного спутника Земли в СССР в 1957 году. А заканчивается она 10 октября — в день, когда в 1967 году вступил в силу Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства.

У Всемирной недели космоса двоякая цель. С одной стороны, она призвана напомнить каждому из нас, что человек способен на большее — может идти дальше поверхности Земли: изучать другие планеты и звёзды, расширять свои горизонты познания. С другой стороны, эта неделя служит напоминанием, насколько науки о космосе важны для нас здесь, на Земле. Без них не было бы многих нынешних удобных высокотехнологичных сервисов. Например, спутниковой навигации, связи.

Традиционно Всемирная неделя космоса отмечается различными научными и просветительскими событиями. Так, в Москве в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ с 4 по 10 октября будет развёрнута целая программа мероприятий. Там пройдут специальные экскурсии, посвящённые покорению космоса, лекции, в том числе о секретных космических станциях СССР, и много другого интересного.

Всемирный день животных

4 октября — Всемирный день животных. Фото © Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

4 октября в России и других странах отмечается также праздник, посвящённый тем, с кем мы делим нашу планету, — Всемирный день животных, или Всемирный день защиты животных: это международный неофициальный памятный день;

отмечается ежегодно 4 октября, дата не меняется;

приурочен ко дню, посвящённому святому – покровителю животных;

отмечается с 1931 года;

в этот день проходят мероприятия с призывами сохранять и защищать фауну нашей планеты.

Всемирный день животных (World Animal Day) отмечается 4 октября, поскольку в эту дату в 1226 году ушёл из жизни святой Франциск Ассизский, которого теперь считают церковным покровителем животных. Решение же отмечать такой праздник было принято в 1931 году в Италии, где во Флоренции проходил международный конгресс зоозащитников. Цель Всемирного дня животных — напоминать о необходимости сохранения биоразнообразия.

А с этим на Земле сейчас большая проблема. По данным всемирных организаций, с 1970 года численность популяций млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб сократилась в среднем на 68%. Самый сокрушительный урон (94%) человек нанёс диким видам, обитающим в Латинской Америке.

Хоть и не такая масштабная, но, увы, такая проблема есть и в России. Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено в нашей стране на Кавказе, юге Сибири и Дальнем Востоке. Для сохранения животных и растений в России созданы особо охраняемые природные территории, причём они занимают примерно 12% территории нашей страны, включают 107 заповедников, 66 национальных парков и 63 заказника. Среди успехов можно упомянуть восстановление популяции амурского тигра, который всего пару десятков лет назад находился на грани вымирания. Теперь же эти прекрасные животные спасены.

Приметы 4 октября

Кондрат да Ипат

Русская православная церковь 4 октября чтит память двоих святых, которые погибли за веру. Первый из них — Кондрат Афинский, апостол от семидесяти. Он был свидетелем смерти Господа и затем проповедовал христианство в Греции. Там был побит камнями, но выжил. Затем его посадили в тюрьму, где он умер, заморённый голодом. Второй — священномученик Ипатий, который пострадал в VIII веке при императоре Льве Исаврянине. Борясь с иконоборцами, Ипатий разгневал правителя. Тот велел сначала бросить христианина в темницу, а затем жестоко пытать его, сжигая иконы на голове. Так великомученик и принял смерть.

На Руси, памятуя об этих святых, отмечали народный праздник Кондрат да Ипат. В этот день отдавали дань плодородию земли, поэтому было принято трудиться. Крестьяне готовили запасы к зимовке, осматривали поля. Считалось, что через труд можно заручиться благосклонностью высших сил. Этот день рассматривали также как подходящий для новых дел, которые потребуют много сил. А ещё люди верили, что уходящие в этот праздник деньги вернутся, причём с прибавкой. Нельзя было лениться, ссориться и жаловаться на судьбу.

Погодные приметы 4 октября

Небо в тучах — таким весь месяц будет.

Ударил мороз — к снежной зиме.

Берёзы пожелтели только у верхушки — к ранней весне.

Медленно плывущие облака — к хорошей погоде.

Именинники 4 сентября

4 октября именины у российского актёра Константина Крюкова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 4 октября, именины у обладателей следующих имён: Агния

Александр

Алексей

Андрей

Валентин

Василий

Владимир

Даниил

Дмитрий

Иван

Иосиф

Кондрат

Константин

Лаврентий

Нестор

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев