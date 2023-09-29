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29 сентября, 08:12

Число погибших от взрыва на складе топлива в Карабахе увеличилось до 170 человек

24News: Число жертв взрыва в бензохранилище в Карабахе достигло 170

Число погибших в результате взрыва в бензохранилище на автодороге Степанакерт – Аскеран в Нагорном Карабахе возросло до 170 человек. Об этом сообщает портал 24News.

"Ведутся поиски погибших в результате взрыва в бензохранилище в Степанакерте, найдены останки 170 человек. Работы продолжаются", публикует он сообщение местных ведомств.

Большое число жертв обусловлено скоплением людей, пытавшихся выехать из Армении.

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Ранее Лайф писал, что 25 сентября в бензохранилище возле трассы Степанакерт – Аскеран произошёл взрыв. Перед мощным взрывом на заправке там собралась многокилометровая очередь из машин. Поступали сведения более чем о 200 пострадавших. По предварительным данным, резервуар вмещал около ста тонн топлива. По словам омбудсмена региона Гегама Степаняна, состояние большинства из пострадавших тяжёлое. Позже в Минздраве Армении сообщили, что погибло не менее 125 человек.

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ТАСС / AP / Hayk Baghdasaryan

Дарья Нарыкова
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