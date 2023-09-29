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29 сентября, 04:57

В Армении назвали количество прибывших из Карабаха

Кабмин: В Армению из Карабаха уже переехало около 85 тысяч человек

По состоянию на утро 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыло около 85 тысяч человек. Об этом заявила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.

"По состоянию на 6:00 (5:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 84 770 человек", — написала Багдасарян в социальной сети.

Пашинян уверен, что скоро в Нагорном Карабахе не останется армян

Пашинян уверен, что скоро в Нагорном Карабахе не останется армян

Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Территорию региона постепенно покидает армянское население.

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ТАСС / Александр Патрин

Оксана Попова
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