В Армении назвали количество прибывших из Карабаха
Кабмин: В Армению из Карабаха уже переехало около 85 тысяч человек
По состоянию на утро 29 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыло около 85 тысяч человек. Об этом заявила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян.
"По состоянию на 6:00 (5:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыло 84 770 человек", — написала Багдасарян в социальной сети.
Как сообщал Лайф, 19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия". Уже на следующий день стороны договорились о прекращении огня на условиях Баку. После этого военные Карабаха стали сдавать оружие, а азербайджанская сторона начала разминирование территории и пообещала беспрепятственный выход армянским солдатам. 28 сентября глава непризнанной НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому республика Нагорный Карабах прекратит своё существование с 1 января 2024 года. Территорию региона постепенно покидает армянское население.
ТАСС / Александр Патрин