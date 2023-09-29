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29 сентября, 12:15

Жена Трампа "втихаря" пересмотрела условия брачного договора перед выборами

Page Six: Мелания Трамп пересмотрела условия брачного договора перед выборами

<p>Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Getty Images / Pool / Pete Marovich </p>

Дональд и Мелания Трамп. Обложка © Getty Images / Pool / Pete Marovich

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора. Она решила сделать это перед президентскими выборами, в которых планирует участвовать её супруг, и на фоне судебных процессов против него. Об этом сообщает Page Six.

"За последний год Мелания и её команда тихо вели переговоры о "послебрачном" соглашении между ней и Дональдом Трампом <...>. Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона", сообщил источник издания.

По его словам, супруга Трампа уже третий раз пересматривает условия документа. Новый договор коснётся денег и недвижимости самой Мелании. Кроме того, Page Six пишет, что Трамп по-прежнему очень богат, но большое количество судебных тяжб может плохо сказаться на финансовом будущем его жены и сына. Собеседник издания подытожил, что Мелания не грозилась уйти от Трампа, а новое брачное соглашение должно обеспечить безопасную жизнь семье бывшего лидера США.

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Ранее Трамп заявил, что не помилует себя в случае победы на выборах в 2024 году. Напомним, в начале августа ему предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, который произошёл 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов.

Дарья Нарыкова
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