Жена Трампа "втихаря" пересмотрела условия брачного договора перед выборами

Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия их брачного договора. Она решила сделать это перед президентскими выборами, в которых планирует участвовать её супруг, и на фоне судебных процессов против него. Об этом сообщает Page Six.

"За последний год Мелания и её команда тихо вели переговоры о "послебрачном" соглашении между ней и Дональдом Трампом <...>. Мелания больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона", — сообщил источник издания.