Водителю, сбившему людей в центре Москвы, грозит семь лет колонии

Водителю "мерседеса", сбившему пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, грозит семь лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. С учётом этого, его действия подлежат квалификации по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ.