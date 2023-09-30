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29 сентября, 23:40

Водителю, сбившему людей в центре Москвы, грозит семь лет колонии

Водителю "мерседеса", сбившему пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, грозит семь лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. С учётом этого, его действия подлежат квалификации по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ.

Часть 2 статьи 264 предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо сопряжено с оставлением места ДТП.

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Напомним, авария произошла вчера вечером на Большой Никитской улице в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП пострадало шесть человек. Мужчину задержали, по факту аварии возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
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