Водителю, сбившему людей в центре Москвы, грозит семь лет колонии
Водителю "мерседеса", сбившему пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, грозит семь лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве пояснили, что водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. С учётом этого, его действия подлежат квалификации по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ.
Часть 2 статьи 264 предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, либо сопряжено с оставлением места ДТП.
Напомним, авария произошла вчера вечером на Большой Никитской улице в центре Москвы. "Мерседес" вылетел на тротуар и сбил людей. В результате ДТП пострадало шесть человек. Мужчину задержали, по факту аварии возбуждено уголовное дело.
t.me / SHOT