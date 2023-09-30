"Пронумеровали как скотов": Зеленского обвинили в ссылке украинцев в концлагерь
Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в создании концлагеря на Украине
Владимир Зеленский. Фото © t.me/V_Zelenskiy_official
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского и его правительство в репрессивных действияз по отношению к украинскому народу. По его словам, его соотечественников пронумеровали и посадили в концлагерь.
"Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, ещё хотят и женщин тоже посадить туда", — высказался политолог на своём YouTube-канале.
Его возмутило требование Киева к западным государствам не считать украинцев беженцами и принудительно высылать военнообязанных на родину для вступления в ВСУ. Экс-советник Кучмы убеждён в том, что это не просто абсолютно ошибочное и неправильное заявление, но к тому же преступное.
Ранее Венгрия отказалась выдавать Украине сбежавших уклонистов. По словам вице-премьера страны Жольта Шемьена, персональные данные военнообязанных также будут держаться в секрете. Такое же решение приняла и Австрия, в которую с начала конфликта перебралось 14 тысяч беженцев. А вот Польша уже начала отправлять на Украину мужчин призывного возраста.