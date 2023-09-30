"Пронумеровали как скотов": Зеленского обвинили в ссылке украинцев в концлагерь

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил Владимира Зеленского и его правительство в репрессивных действияз по отношению к украинскому народу. По его словам, его соотечественников пронумеровали и посадили в концлагерь.

"Народ Украины уже забит, у него уже всё забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, ещё хотят и женщин тоже посадить туда", — высказался политолог на своём YouTube-канале.

Его возмутило требование Киева к западным государствам не считать украинцев беженцами и принудительно высылать военнообязанных на родину для вступления в ВСУ. Экс-советник Кучмы убеждён в том, что это не просто абсолютно ошибочное и неправильное заявление, но к тому же преступное.