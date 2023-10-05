День учителя, Всемирный день Джеймса Бонда, Листопадная: Праздники и приметы 5 октября 5 октября в России отмечаются два профессиональных праздника, причём один из них имеет статус всемирного. А ещё в нашей стране на это число выпадает дата образования одного из регионов. Также это особый день для киногероя, который плотно вошёл в культуру мира. 4 октября, 21:01 5 октября отмечается День учителя. Фото © Freepik / stockking

День учителя

5 октября в России отмечается праздник педагогов — Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Рассказываем о нём: • это международный официальный праздник; отмечается ежегодно 5 октября, дата не меняется;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

провозглашён ЮНЕСКО в 1994 году;

приурочен к дате принятия в 1966 году Рекомендации МОТ и ЮНЕСКО о положении учителей;

в этот день проводятся концерты, награждения педагогов.

Рекомендация Международной организации труда (МОТ) и ЮНЕСКО, к утверждению которой приурочен Всемирный день учителя, закрепила права и обязанности учителей, а также международные нормы, касающиеся их подготовки, повышения квалификации, условий труда.

В СССР и России День учителя с 1965 по 1994 год отмечался в первое воскресенье октября. Указом президента РФ в 1994-м было решено закрепить за ним фиксированную дату — 5 октября. Этот праздник — повод выразить благодарность учителям, оценить их столь важную работу. Ведь во многом именно от школьных учителей зависит, кем вырастет ученик, каким он станет. Учитель может зажечь в ребёнке интерес к знаниям, помочь раскрыться его талантам, заложить ценности, которыми тот будет руководствоваться во взрослой жизни.

Сегодняшний День учителя — дважды особенный праздник, потому что 2023-й был объявлен в России Годом педагога и наставника. А с 2 октября началась Большая учительская неделя, которая завершится 9 октября. В её рамках будут подведены итоги всероссийских конкурсов "Учитель года России" и "Директор года России". В сам же праздник в Кремлёвском дворце состоится уже традиционный большой концерт ко Дню учителя. Принимают сегодня педагоги также поздравления от своих учеников.

День работников уголовного розыска

Скульптура Архангела Михаила со щитом Московского уголовного розыска на улице Петровке. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Ещё один профессиональный праздник в России выпадает на 5 октября — День работников уголовного розыска, или День образования службы уголовного розыска. Вот несколько фактов о нём: это российский ведомственный, профессиональный праздник;

отмечается ежегодно 5 октября, по календарю не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

приурочен к дате формирования угрозыска в СССР;

в этот день отличившиеся получают ведомственные награды и памятные подарки.

Положение "Об организации уголовного розыска" было утверждено 5 октября 1918 года Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) РСФСР. Это стало отправной точкой для формирования в российских правоохранительных органах уголовно-разыскной службы. Вскоре основным направлением её деятельности стала борьба с организованными преступными сообществами. Во время Великой Отечественной войны сотрудники уголовного розыска также активно занимались борьбой с диверсиями, вредительством, мародёрством.

5 октября — День уголовного розыска. Видео © YouTube / СК РФ

Сейчас Главное управление уголовного розыска МВД России является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата министерства. Среди его задач — предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, розыск подозреваемых. Работники ГУУР МВД сотрудничают со Следственным комитетом России.

Сегодня, в День работников уголовного розыска, проходят торжественные мероприятия с вручением ведомственных наград и объявлением благодарностей. На них приглашают ветеранов сыска, которые рассказывают о своём богатом опыте.

День образования Республики Адыгея

Монумент "Единение и Согласие" на площади Дружбы у Соборной мечети в Майкопе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Сегодня, 5 октября, в России также отмечается региональный праздник — День образования Республики Адыгея. Предлагаем узнать о нём больше: это официальный республиканский праздник;

отмечается ежегодно 5 октября, дата не меняется;

утверждён законом Адыгеи от 14 февраля 1995 года;

в регионе является нерабочим днём, отмечается широко.

В 2023 году 5 октября Адыгея празднует 33-летие своего образования. 5 октября 1990 года внеочередная сессия Адыгейского областного Совета народных депутатов XXI созыва провозгласила образование Адыгейской Советской Социалистической Республики в составе РСФСР. А 23 марта 1992 года было принято её современное название в составе Российской Федерации.

Адыгея находится внутри Краснодарского края, в центральной части Северо-Западного Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Столица республики — город Майкоп. Основное население — русские и адыгейцы. Всего же в республике живут представители более 100 национальностей. Одна из главных достопримечательностей Адыгеи — уникальная природа. На её территории располагаются горы, плато, пещеры, реки и водопады. Очень живописна долина Хаджох, которая имеет форму чаши, с трёх сторон защищённой от ветра горной грядой.

Сегодня, в День образования Республики Адыгея, там пройдёт много праздничных мероприятий. Это будут торжественное собрание и концерт в Госфилармонии, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, финал Кубка Госсовета-Хасэ Республики Адыгея по любительскому футболу, на ипподроме — конноспортивные мероприятия. В Майкопе состоятся также народные гулянья.

Всемирный день Джеймса Бонда

Восковые фигуры шести актёров – исполнителей роли Джеймса Бонда в музее мадам Тюссо. Фото © Zuma / TASS / Anita Bugge

5 октября также отмечается забавный праздник, который можно отметить и в России, — Всемирный день Джеймса Бонда. Вот что это за событие: международный неофициальный праздник;

отмечается каждый год 5 октября, по календарю не смещается;

приурочен к дате выхода первого фильма о суперагенте;

фанаты агента 007 проводят в этот день встречи, онлайн-акции.

Праздновать Всемирный день Джеймса Бонда стали с 2012 года, когда известная по всей планете кинофраншиза отметила 50-летие. А приурочили праздник к 5 октября, так как именно в этот день в 1962 году на экраны вышел первый фильм про Джеймса Бонда — "Доктор Ноу", — снятый по одноимённому роману Яна Флеминга. Тогда на юбилей франшизы прошли благотворительные аукционные торги, посвящённые киногерою, выставки и вечер музыки. На одном из американских каналов устроили целый день показа только фильмов о суперагенте.

Что касается Джеймса Бонда, по сюжету романов Флеминга это шпион британской разведывательной службы МИ-6, также известный как "агент 007". Кино о нём называют бондианой. Это одна из самых продолжительных серий фильмов в истории. Она принесла создателям почти десять миллиардов долларов.

Приметы 5 октября

Иона и Фока, Листопадная

Сегодня Русская православная церковь чтит память святых Фоки и Ионы. Первый — это раннехристианский священномученик, который был епископом города Синоп. Был подвергнут мучениям и казнён во времена гонений на христиан со стороны римского императора Траяна (98–117 гг.). Иона же — это ветхозаветный пророк, который жил во время царствования израильского царя Иеровоама II, то есть на рубеже IX–VIII веков до нашей эры. Согласно преданию, однажды Иону, который ослушался веления Бога идти и проповедовать в Ниневии, во время морского путешествия проглотил кит. Прожив внутри животного три дня в молитвах, пророк безропотно пошёл исполнять волю Всевышнего. Книга пророка Ионы входит в состав Библии и содержит пророчества о судьбах израильского народа, страданиях Спасителя, запустении Иерусалима.

На Руси в эту дату отмечали День Фоки и Ионы. Помня о житии Ионы, в народе считали, что в этот праздник нельзя ловить и есть рыбу. Фоку же считали защитником дома от пожара, поэтому просили небесного покровителя уберечь жилище от разрушительного огня. Ещё 5 октября называли Листопадной, или Ионой-листодёром. Здесь объяснение простое: к началу второго месяца осени листва с деревьев уже быстро обсыпалась. Листопадную считали началом настоящей осени. Под запретом были ссоры, обиды и долгий сон до обеда.

Погодные приметы 5 октября

С черёмухи и клёна листва осыпалась — зима не за горами.

На сосне шишек мало — зима будет тёплой.

Берёза ещё не оголилась — к позднему снегу.

Много паутины летает — к тёплой долгой осени.

Именинники 5 октября

5 октября именины у российского актёра Александра Робака. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 5 октября, именины у обладателей следующих имён: Александр

Вениамин

Макар

Мартин

Николай

Пётр

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев