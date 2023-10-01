Глава Косова обвинила Сербию в подготовке вооружённого нападения

"Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить ещё один, усилив вооружённые силы и артиллерию на границе с Косовом. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом [бывшего президента Слободана] Милошевича и пытается стереть всё, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", — заявила Османи.