Глава Косова обвинила Сербию в подготовке вооружённого нападения
"Президент" Косова Османи обвинила Сербию в подготовке вооружённого вторжения
Президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи бездоказательно обвинила Сербию в подготовке вооружённого нападения. Она заявила о сборе сербских властей с "властями" края. Об этом рассказала итальянская газета la Repubblica.
"Есть неопровержимые доказательства. Сербия 24 сентября совершила акт агрессии и готовится совершить ещё один, усилив вооружённые силы и артиллерию на границе с Косовом. Это нечто беспрецедентное, непохожее на то, что мы видели за последние 25 лет. Сербия по-прежнему ведома менталитетом [бывшего президента Слободана] Милошевича и пытается стереть всё, чего США, Европа и наш народ достигли за два десятилетия: мир, стабильность и свободу", — заявила Османи.
Ранее Лайф писал, что в ночь на 24 сентября на севере Косова и Метохии произошло вооружённое нападение на полицейских. Два грузовика без номеров перекрыли заезд на мост в районе села Баньска и обстреляли правоохранителей. Один из раненых скончался. А днём в населённом пункте снова началась стрельба. В Косове сообщили об уничтожении четверых нападавших. Глава Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер на фоне растущей напряжённости призвал немедленно бомбить Белград.
ТАСС / AP / Visar Kryeziu