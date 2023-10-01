Второй "акробат", покоривший статую принцессы Турандот в Москве, задержан
SHOT: Повредившему статую принцессы Турандот в Москве парню грозит срок
Эдуард Н., залезший на статую принцессы Турандот в Москве. Обложка © SHOT
Парню, повредившему статую принцессы Турандот у театра Вахтангова в Москве, грозит наказание. По данным SHOT, 20-летний житель Перми Эдуард Н. был задержан, против него завели уголовное дело по статье "Вандализм".
На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Напомним, за минувший сентябрь вышеназванная статуя подверглась нападению вандалов дважды. Так, сначала отметился москвич Виктор Руссо, который пьяным залез на памятник, но сломал его, упав. Лайф показывал, как выглядела скульптура. А несколько дней назад его "подвиг" повторил другой "акробат".