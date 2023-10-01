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1 октября, 10:22

Второй "акробат", покоривший статую принцессы Турандот в Москве, задержан

SHOT: Повредившему статую принцессы Турандот в Москве парню грозит срок

<p>Эдуард Н., залезший на статую принцессы Турандот в Москве. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Эдуард Н., залезший на статую принцессы Турандот в Москве. Обложка © SHOT

Парню, повредившему статую принцессы Турандот у театра Вахтангова в Москве, грозит наказание. По данным SHOT, 20-летний житель Перми Эдуард Н. был задержан, против него завели уголовное дело по статье "Вандализм".

На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра

Сломавший статую Турандот в Москве залез на неё, потому что грезит о карьере актёра

Напомним, за минувший сентябрь вышеназванная статуя подверглась нападению вандалов дважды. Так, сначала отметился москвич Виктор Руссо, который пьяным залез на памятник, но сломал его, упав. Лайф показывал, как выглядела скульптура. А несколько дней назад его "подвиг" повторил другой "акробат".

Матвей Константинов
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